Gaziantep'in Tekstil Devi Batıyor! Kenteks Tekstil İçin Mahkeme Son Kararını Verdi

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Kenteks Tekstil İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Kenteks Kumaş İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında kesin mühlet kararı aldı. Gaziantep Ticaret Sicili’nde kayıtlı iki şirket için ayrı ayrı verilen bu karara göre, firmalar konkordato kapsamında 1 yıl süreyle koruma altına alındı.

ŞİRKET ORTAKLARI DA MÜHLET KAPSAMINDA

Mahkeme kararında şirket ortakları Kemal Kendir, Hüseyin Kendir, Ali Kendir ve Mehmet Kendir hakkında da 1 yıllık kesin mühlet uygulanması hükme bağlandı. Böylece sadece şirket değil, şirket ortakları da aynı sürede mali koruma altına alınmış oldu.

KOMİSER HEYETİ GÖREVDE KALACAK

Konkordato sürecinde görev yapan komiser heyetinin, İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca görevine kesin mühlet süresince devam edeceği açıklandı. Ayrıca, konkordato tedbirlerinin kesin mühlet süresince aynen geçerli olacağı bildirildi.

ALACAKLILARA ÇAĞRI YAPILACAK

Mahkeme, komiserler aracılığıyla alacaklıların alacaklarını bildirmeleri için gerekli ilanların yapılmasına ve bu sürecin İcra ve İflas Kanunu’nun 299. ve devamı maddeleri doğrultusunda yürütülmesine karar verdi. Şirketin ve kişilerin yapacağı ödemeler ise komiserlerin onayına tabi olacak.