Türk Kuruyemiş Devi Adım Adım Batıyor! Peyman için Flaş Yeni Karar

Peyman Kuruyemiş Gıda Aktariye Kimyevi Maddeler Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili konkordato davasında mahkeme, şirketin geçici mühlet süresini 30 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay uzattı. Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 11859 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketin konkordato süreci, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Basın İlan Kurumu’nun resmi ilan portalında kamuoyuna duyurulacak.

TÜM TEDBİRLER GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİNCE DEVAM EDECEK

Mahkeme, geçici mühlet süresi boyunca mevcut tüm tedbirlerin yürürlükte kalmasına karar verdi. Aynı zamanda, konkordato sürecini denetleyen geçici komiser heyetinden yeni bir rapor alınmasına, bilirkişi incelemelerinin de tamamlanmasının beklenmesine hükmedildi.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Davacı şirketin vekili tarafından, Deniz Finansal Kiralama A.Ş. ile imzalanan iki ayrı tarihli sözleşmeye konu malların muhafaza altına alınması ve yakalama kararı çıkarılması yönündeki talep ise, komiser heyetinin görüşü alındıktan sonra karara bağlanacak. Mahkeme, konkordato davasının bir sonraki duruşmasının 25 Haziran 2025 tarihinde saat 10.25'te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.

30 YILLIK MARKA KRİZLE MÜCADELE EDİYOR

Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Eskişehir merkezli Peyman Kuruyemiş, yaşanan ekonomik kriz ve artan mali baskılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya kalmıştı. İŞ Holding bünyesinde faaliyet gösteren marka, konkordato başvurusuyla alacaklılarına karşı zaman kazanmayı hedefliyor.