Bakan Işıkhan'dan Kritik Açıklama! Kamu İşçisine Zam Ne Olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 600 bine yakın kamu işçisinin merakla beklediği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, 24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacağını belirterek "İki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktı" dedi.

Bakan Işıkhan'dan Kritik Açıklama! Kamu İşçisine Zam Ne Olacak?

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrasında ekonomi yönetimi gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu çerçevede protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu belirten Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan Işıkhan'dan Kritik Açıklama! Kamu İşçisine Zam Ne Olacak? - Resim : 1

'BELLİ ÖLÇÜDE ANLAŞILACAKTIR'

Sürecin hala sürdüğünü ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle konuştu:

"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim. Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır.

Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."

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Kaynak: AA

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