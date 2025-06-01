130 Yıllık Dev Firma Kapısına Kilit Vurdu! Satış Girişimleri Sonuçsuz Kaldı
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde 1896 yılında kurulan köklü gözlük üreticisi Menrad, 130 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı. Gözlük çerçevesi, lens ve güneş gözlüğü camları tasarımıyla tanınan Schwäbisch Gmünd merkezli aile şirketi, faaliyetlerine son verdi. Şirketin üretim tesisleri kapatılırken, 100'ü aşkın çalışan da işten çıkarıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Dördüncü kuşak aile bireyleri tarafından yönetilen Menrad, Mart ayı sonunda Aalen Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. Başvuruda, zorlu ekonomik koşullar ve düşen sipariş hacmi nedeniyle şirketin yakın gelecekte likidite sıkıntısıyla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.
SATIŞ GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI
İflas süreci boyunca şirketin devamlılığını sağlayacak potansiyel yatırımcılarla görüşmeler yapıldı ancak tüm çabalara rağmen istenilen sonuca ulaşılamadı. Pluta Hukuk Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şirketin iflas sürecinin tamamlandığı ve çalışanların Mayıs ayına kadar maaşlarının iflas fonu aracılığıyla ödendiği belirtildi.
'KAPATMA ZORUNLU HALE GELDİ'
İflas sürecini yöneten Pluta Hukuk Bürosu'ndan Florian Zistler, mevcut mali tablo karşısında şirketin faaliyetine devam etmesinin mümkün olmadığını vurguladı. Zistler, "Operasyonel giderlerin altında faaliyet gösteren bir işletmeyiz. Yatırımcılar tüm operasyonu üstlenmeye yanaşmadı. Bu şartlarda tesisi kapatmak tek seçenekti" ifadelerini kullandı.
MARKA DEVRİ İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Menrad’ın ticari faaliyetleri sona ermiş olsa da, markanın yaşatılması için yürütülen müzakerelerin devam ettiği öğrenildi. Zistler, "Marka devri konusunda olumlu ilerlemeler var. Bu geçiş süreci, bayilerimizin yedek parça ve ürün tedarikinde kesinti yaşamaması açısından büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.
130 yıllık bir geçmişe sahip olan Menrad, kurucusu Ferdinand Menrad’ın kalite ve titizliği ön planda tutan anlayışıyla sektörde güçlü bir konuma sahipti. Ancak ekonomik koşullar ve artan rekabet, bu köklü markanın da sonunu getirdi.