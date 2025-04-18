Derin Yoksulluk Büyüyor! Yaşlılık Maaşıyla Geçinmeye Çalışan Kadın: Domates Biberle Oruç Tuttum

İğneden ipliğe her ürüne gelen zam vatandaşın belini büktü. Kozan depreminin ardından barakada yaşayan kadın, yatağa aç girdiği günler olduğunu söyledi. Domates ve biberle Ramazan ayını geçirdiğini ifade eden kadın, "Bir ay ramazan geçti hiç kimseden bana bir yardım bir şey yapmadılar. Domates biberle ben oruç tuttum. Ne gelen ne bakan ne sahip çıkan var bana ne muhtarı ne başkası hiç kimse" dedi.

Son Güncelleme:

Derin yoksulluk her geçen gün büyüyor. Ekonomik krizin gölgesinde hayat sürdürmeye çalışan vatandaşlar yatağa aç giriyor. Yürek yakan yoksulluğun bu seferki adresi Adana oldu.

Kozan depreminde evleri ağır hasar aldıktan sonra barakada yaşamaya başlayan 75 yaşındaki Sülbiye Yanlı, eşinden geçen yıl boşanan kızı, 6 ve 10 yaşlarında iki torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

'DOMATES BİBERLE ORUÇ TUTTUM'

Eşini kaybeden ve hiçbir yardım almadığını ifade eden Sulbiye Yanlı, şöyle konuştu:

"Eşim koronadan dolayı vefat etti. Evim depremde hasar aldı. Şimdi kendim 6 ve 9 yaşlarında çocuklarla burada barakada kalıyorum. Bir ay ramazan geçti hiç kimseden bana bir yardım bir şey yapmadılar. Domates biberle ben oruç tuttum. Ne gelen ne bakan ne sahip çıkan var bana ne muhtarı ne başkası hiç kimse. 65 yaş maaşı alıyorum. Yeten yere yetiyor yetmeyen yerde kalıyor. Markete 4 bin lira borcum var, 800 lira da buradaki toptancı ona var. Bazen olursa götürüp verdiğimde ben kalıyorum, vermezsem olmuyor."

Derin Yoksulluk Büyüyor! Yaşlılık Maaşıyla Geçinmeye Çalışan Kadın: Domates Biberle Oruç Tuttum - Resim : 1

'YEMEK YİYEMEDİĞİM GÜNLER OLDU'

Yemek yiyemediği günler olduğunu ifade eden Yanlı, "İnan ki bazen oluyor çocuklar hiçbir şey yemiyor. Çikolata istiyorlar, süt istiyorlar yok. Kızım çalışamıyor, çocuğu var. Zaten onların nefesi ile ben burada yaşıyorum. Şeker var, tansiyon var, kalp var, guatr var, altı kere ameliyat oldum, gözlerim görmüyor. İşe de gittim, kabul etmiyorlar yaşımdan dolayı. Yemek yiyemediğim günler oldu. Bir domatesle oruç nasıl tutulur? Eşim iş yapamıyordu ben onun gölgesinde yaşıyordum" dedi.

Pazarda İsyan Sesleri: Çürük Bile El Yakıyor, Ne Alan Var Ne Satabilen!Pazarda İsyan Sesleri: Çürük Bile El Yakıyor, Ne Alan Var Ne Satabilen!Ekonomi

Üç İl 'Emekli Şehri'ne Döndü... Sayıları Çalışan Sayısını YakaladıÜç İl 'Emekli Şehri'ne Döndü... Sayıları Çalışan Sayısını YakaladıEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Yoksulluk Emekli maaşı Adana
Son Güncelleme:
ÖSYM Duyurdu! 2025 TUS Sonuçları Açıklandı ÖSYM Duyurdu! 2025 TUS Sonuçları Açıklandı
Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak
İspanya'da Kırmızı Bültenle Aranıyordu: 103 Çocuğa İstismar Zanlısı Bodrum'dan Çıktı! 103 Çocuğa İstismar Zanlısı Bodrum'dan Çıktı!
Herkes Sırrı Süreyya Önder'den Gelecek İyi Haberi Bekliyor! DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan Kritik Açıklamalar DEM Parti Sözcüsü Doğan'dan Kritik Açıklamalar
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'dan YouTube Açıklaması: Denetimler Artırılacak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'dan YouTube Açıklaması: Denetimler Artırılacak
Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi Alarko Holding Yatırımcısına Temettü Dağıtacak! Tarih Verildi
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor! Avrupa Bu Fiyatları Konuşuyor İstanbul Havalimanı'nda Fiyatlar Çıldırdı! Burada Karnını Doyuran, Cebini Boşaltıyor
Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı Yemek Kartlarında Market Bilmecesi! Herkes 'Sınırlama Getirildi' Dedi Gerçek Bambaşka Çıktı
Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun Selçuk Geçer: Yeni Rekora Hazır Olun
TasteAtlas, Dünyanın En İyi 50 Salatasını Açıkladı! Türk Mutfağından da 4 Lezzet Listeye Girdi İşte En İyi 50 Salata! Türk Mutfağından 4 Lezzet Var
Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı! Devler Arasında Kıran Kırana Pazarlık Ulaşım Devi Türkiye’nin En Popüler Markası İçin Kolları Sıvadı: Gizli Anlaşma Sızdı