Derin Yoksulluk Büyüyor! Yaşlılık Maaşıyla Geçinmeye Çalışan Kadın: Domates Biberle Oruç Tuttum

Derin yoksulluk her geçen gün büyüyor. Ekonomik krizin gölgesinde hayat sürdürmeye çalışan vatandaşlar yatağa aç giriyor. Yürek yakan yoksulluğun bu seferki adresi Adana oldu.

Kozan depreminde evleri ağır hasar aldıktan sonra barakada yaşamaya başlayan 75 yaşındaki Sülbiye Yanlı, eşinden geçen yıl boşanan kızı, 6 ve 10 yaşlarında iki torunuyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor.

'DOMATES BİBERLE ORUÇ TUTTUM'

Eşini kaybeden ve hiçbir yardım almadığını ifade eden Sulbiye Yanlı, şöyle konuştu:

"Eşim koronadan dolayı vefat etti. Evim depremde hasar aldı. Şimdi kendim 6 ve 9 yaşlarında çocuklarla burada barakada kalıyorum. Bir ay ramazan geçti hiç kimseden bana bir yardım bir şey yapmadılar. Domates biberle ben oruç tuttum. Ne gelen ne bakan ne sahip çıkan var bana ne muhtarı ne başkası hiç kimse. 65 yaş maaşı alıyorum. Yeten yere yetiyor yetmeyen yerde kalıyor. Markete 4 bin lira borcum var, 800 lira da buradaki toptancı ona var. Bazen olursa götürüp verdiğimde ben kalıyorum, vermezsem olmuyor."

'YEMEK YİYEMEDİĞİM GÜNLER OLDU'

Yemek yiyemediği günler olduğunu ifade eden Yanlı, "İnan ki bazen oluyor çocuklar hiçbir şey yemiyor. Çikolata istiyorlar, süt istiyorlar yok. Kızım çalışamıyor, çocuğu var. Zaten onların nefesi ile ben burada yaşıyorum. Şeker var, tansiyon var, kalp var, guatr var, altı kere ameliyat oldum, gözlerim görmüyor. İşe de gittim, kabul etmiyorlar yaşımdan dolayı. Yemek yiyemediğim günler oldu. Bir domatesle oruç nasıl tutulur? Eşim iş yapamıyordu ben onun gölgesinde yaşıyordum" dedi.

Kaynak: ANKA