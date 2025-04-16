Pazarda İsyan Sesleri: Çürük Bile El Yakıyor, Ne Alan Var Ne Satabilen!

Türkiye'de yoksulluk derinleşmeye devam ediyor. Bir maaşla ay sonunu getiremeyen vatandaş çareyi akşam pazarında arıyor. Osmaniye'de bir akşam pazarında konuşan esnaf, indirim yaptığı halde satış yapamadığından dert yanarken vatandaşlar, çürük meyvenin bile 10 lira olduğunu belirterek isyan etti.

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Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün katlanarak büyüyor. Asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaş ay sonunu zor getiriyor. İğneden ipliğe her ürüne yapılan fahiş zamlar vatandaşın maaşına uğramıyor. Alım gücü düşen vatandaş çareyi akşam pazarında buluyor.

Ancak artık ucuzlamış ürünler bile alıcı bulmakta zorlanıyor. Çoğu vatandaş, esnafın ezilmiş ve satılmadığı için yere döktüğü sebze ve meyvelerin arasından sağlam bulduğunu topluyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki pazarda esnaf, ürünlerde indirim yapmalarına rağmen kimi vatandaşların yine de pahalı bulduğunu ifade ediyor.

Pazarda İsyan Sesleri: Çürük Bile El Yakıyor, Ne Alan Var Ne Satabilen! - Resim : 1

Semt pazarına alışverişe gelen bir vatandaş "Emekli maaşım yetmiyor. Fiyatlar pahalı" derken; başka bir vatandaş ise "Fiyatlar çok pahalı çürüğüne bile 10 lira diyorlar. Akşamüstü ucuzluyor ama ne kadar ucuzlasa da ucuz değil. Bir sarımsak yeşermiş 200-300 lira diyorlar. Ne satarlarsa satsınlar çok pahalı. Yirmi liradan aldım ben domatesi. Emekliyim, SSK'dan. Ne veriyorlar 15 bin lira para veriyorlar, 15 bin lira da değil. Yetmez, yetmez... "dedi.

'İNDİRİM YAPTIM ALAMADI'

Bir pazarcı esnafı "30 liraya alıyoruz 20 liraya satamıyoruz. 10 liraya veriyoruz, 20 lira aşağı" derken, başka bir esnaf ise "10 lira daha ne olacak? Almıyor, yemiyor, daha kaça düşecek? Bir bardak çay 15-20 lira" diye konuştu.

Diğer bir esnaf ise "İndirim yaptım alamadı. 10 lira dedim o da 10 lira verdi, 15 liralıktı terazide, geri verdi alamadılar. İndirim yaptım, 20 lira limon başka yerde 50 lira mesela marketlerde, ben de 20 lira. Cebinde parası olan alıyor, olmayan almıyor" şeklinde konuştu.

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Kaynak: ANKA

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