2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek?

2025 yılı Kurban Bayramı için bölgelere göre kurban hisse bedelleri açıklandı. En düşük hisse bedeli 4.500 TL ile Afrika'da belirlenirken, en yüksek tutar 16.000 TL ile Gazze’de uygulanacak.

Son Güncelleme:
2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek?

Cansuyu Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonları kapsamında ülkelere göre belirlediği kurban hisse bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre bu yıl kurban bağışı yapmak isteyenler için hisse bedelleri, bölgesel maliyetlere göre farklılık gösterecek.

Cansuyu Derneği, 2009’dan bu yana uyguladığı bölge bazlı fiyatlandırma sistemini bu yıl da sürdürüyor. Dernek yetkilileri, sabit bir fiyat belirlemek yerine, her bölgenin yerel hayvan fiyatlarına göre en makul rakamların belirlendiğini ifade etti.

2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek? - Resim : 1

TÜRKİYE VE GAZZE ZİRVEDE

Dernek tarafından açıklanan verilere göre;

Afrika’da kurban hisse bedeli 4.500 TL,

Asya ülkeleri için 5.500 TL,

Arakan ve Yemen bölgelerinde 7.600 TL,

Filistin kamplarında 14.000 TL,

Türkiye için 15.000 TL,

Gazze'de ise 16.000 TL olarak belirlendi.

2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek? - Resim : 2

BAĞIŞÇILAR GÖRÜNTÜLÜ ARANIYOR

Cansuyu, bu yılki kurban organizasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Gazze, Filistin kampları, Arakan, Yemen, Afrika ve Asya ülkelerinde gerçekleştireceğini duyurdu. Dernek, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağışçıların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürecek.

Cansuyu Derneği, 2010 yılından bu yana tüm kurban kesim ve dağıtım işlemlerini görüntülü şekilde kayıt altına alarak bağışçılara ulaştırıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Kurban Bayramı Hisse
Son Güncelleme:
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Bakan Şimşek 'Göz Açtırmayacağız' Dedi: Kripto Borsalarına Kritik Uyarı Bakan Şimşek'ten Kripto Borsalarına Kritik Uyarı
Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi: 'Misillemeye Devam Ederse...' Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
ÇOK OKUNANLAR
Türk Devleri Koç Holding, Sabancı Holding, TÜPRAŞ...Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak Büyük Şirketlerin Takvimi Netleşti, Borsada Taşlar Yerinden Oynayacak
Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek Gram Altında 600 Lira Depremi! Uzmanlar Açıkladı O Tarihte Birden Değişecek
Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı Türkiye'den En Çok Konut Alan Yabancılar Belli Oldu: Zirvedeki Ülke Arapları Solladı
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Dikkat! En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti! Kimse Bu Rakamı Beklemiyordu En Düşük Emekli Aylığı için Tablo Netleşti
Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı… Bu Kişiler Çalışmadan Emekli Maaşını Kapacak! Milyonları İlgilendiriyor: 7 Yıl Detayı…