2025 Kurban Hisse Bedelleri Belli Oldu: Kurban Bayramı'nda Kim Nerede Kaç Liraya Kurban Kesecek?

Cansuyu Derneği, 2025 yılı Kurban Bayramı organizasyonları kapsamında ülkelere göre belirlediği kurban hisse bedellerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre bu yıl kurban bağışı yapmak isteyenler için hisse bedelleri, bölgesel maliyetlere göre farklılık gösterecek.

Cansuyu Derneği, 2009’dan bu yana uyguladığı bölge bazlı fiyatlandırma sistemini bu yıl da sürdürüyor. Dernek yetkilileri, sabit bir fiyat belirlemek yerine, her bölgenin yerel hayvan fiyatlarına göre en makul rakamların belirlendiğini ifade etti.

TÜRKİYE VE GAZZE ZİRVEDE

Dernek tarafından açıklanan verilere göre;

Afrika’da kurban hisse bedeli 4.500 TL,

Asya ülkeleri için 5.500 TL,

Arakan ve Yemen bölgelerinde 7.600 TL,

Filistin kamplarında 14.000 TL,

Türkiye için 15.000 TL,

Gazze'de ise 16.000 TL olarak belirlendi.

BAĞIŞÇILAR GÖRÜNTÜLÜ ARANIYOR

Cansuyu, bu yılki kurban organizasyonlarını Türkiye’nin yanı sıra Gazze, Filistin kampları, Arakan, Yemen, Afrika ve Asya ülkelerinde gerçekleştireceğini duyurdu. Dernek, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağışçıların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışmalarını sürdürecek.

Cansuyu Derneği, 2010 yılından bu yana tüm kurban kesim ve dağıtım işlemlerini görüntülü şekilde kayıt altına alarak bağışçılara ulaştırıyor.

Kaynak: AA