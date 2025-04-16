Trump'tan Çin'e 'Yüzde 245 Vergi' Tehdidi: 'Misillemeye Devam Ederse...'

ABD Başkanı Donald Trump, stratejik öneme sahip minerallere yönelik gümrük tarifeleri uygulanıp uygulanmaması konusunda inceleme başlatılması için düğmeye bastı.

Trump, Ticaret Bakanlığı’na bu minerallerin ABD’ye ithalatının ulusal güvenliğe etkilerini araştırmak üzere soruşturma başlatması talimatını içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnamede, ABD’nin bu tür minerallere olan dışa bağımlılığının "ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ve ekonomik refah ile dayanıklılık açısından risk oluşturabileceği" ifade edildi.

Süreç kapsamında Ticaret Bakanlığı’nın 180 gün içinde elde ettiği bulguları Trump’a sunması ve tarifeler konusunda tavsiyede bulunması gerekiyor.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, söz konusu incelemenin kapsamı detaylandırılırken, 2 Nisan’da kamuoyuyla paylaşılan karşılıklı gümrük vergilerine dair son gelişmeler de aktarıldı.

Açıklamada, 75’ten fazla ülkenin yeni ticaret anlaşmaları için müzakerelere oturduğu belirtilirken, "kişiselleştirilmiş yüksek tarifelerin" şu an için askıya alındığı hatırlatıldı. Ancak Çin’in bu süreçte "misillemeyi tercih ettiği" belirtilerek, bu ülkenin geçtiğimiz aylarda galyum, germanyum, antimon gibi ABD açısından askeri kullanıma açık bazı yüksek teknolojili minerallerin ihracatını yasakladığı vurgulandı.

'YÜZDE 245' TEHDİDİ

Ayrıca, Çin’in bu hafta attığı adımlarla birlikte, otomotivden havacılığa, yarı iletken üretiminden savunma sanayine kadar birçok sektörü etkileyecek şekilde "6 ağır nadir toprak metali ve nadir toprak mıknatıslarının ihracatını askıya aldığı" açıklandı.

Çin'in uyguladığı tam tarife oranı net olarak belirtilmese de, Beyaz Saray açıklamasında "Çin, misillemesi sonucunda ABD'den yapacağı ithalatta yüzde 245'e varan gümrük vergisiyle karşı karşıya kalacak." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Trump, ABD’nin enerji ve kritik mineral alanındaki üretimini artırmayı hedefleyen, kamu ve özel sektörü yatırımlara teşvik edecek ve finansman imkânları sağlayacak bir başka başkanlık kararnamesini 20 Mart’ta imzalamıştı. Uzmanlara göre Trump’ın bu girişimi, küresel ölçekte artan kritik mineral ihtiyacına karşılık Çin’in bu alandaki baskın rolünü dengelemeye yönelik stratejik bir adım olarak görülüyor.

Öte yandan Pekin, 11 Nisan’da ABD mallarına uyguladığı tarifeleri yüzde 125’e çıkarırken, Washington yönetimi de buna yanıt olarak Çin menşeli ürünlere uygulanan tarifeyi yüzde 145’e yükseltmişti. Ekonomistler, ABD’nin Çin’e yönelik gümrük baskısını artırmasının, iki ülke arasında süregelen ticaret gerilimini daha da tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA