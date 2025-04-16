Bakan Şimşek 'Göz Açtırmayacağız' Dedi: Kripto Borsalarına Kritik Uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına yönelik getirilen yeni düzenlemelere dikkat çekerek, bu kuruluşların yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Uyarılarda bulunan Şimşek, "Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız." dedi.

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Bakan Şimşek 'Göz Açtırmayacağız' Dedi: Kripto Borsalarına Kritik Uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MASAK’ın kripto varlık sağlayıcıları ve ödeme kuruluşlarına ilişkin yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin yasa dışı bahis siteleriyle paylaşılmasına aracılık edilmemesi konusunda finansal kuruluşları daha önce de uyardığını hatırlatan Şimşek, MASAK’ın finansal sistemi korumak ve suç gelirleriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 25 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete’de yeni düzenlemeler yayımladığını söyledi.

Bakan Şimşek 'Göz Açtırmayacağız' Dedi: Kripto Borsalarına Kritik Uyarı - Resim : 1

SIKI DENETİMLER UYGULANACAK

Yeni düzenlemelerin aşamalı şekilde yürürlüğe girdiğini belirten Şimşek, bu kapsamda sıkı denetimlerin uygulanacağını ve kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağını vurguladı. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları için MASAK yükümlülükleri başta olmak üzere birçok yeni kuralın getirildiğini ifade etti.

Bu düzenlemelerin finansal sistemin daha güvenli ve şeffaf olmasına katkı sağlayacağını belirten Şimşek, tüm düzenlemelerin sektörle paylaşıldığını ve ilgili birlikler aracılığıyla yaygınlaştırıldığını aktardı.

'GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Şimşek, sektöre yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin finansal sistemini uluslararası standartlara uygun hale getirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Finansal sistemimizi kötüye kullanmak isteyenlere göz açtırmayacağız. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık finansal sistemin bir parçası olarak sorumluluklarını yerine getirmek zorunda. Yeni düzenlemeler kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildi."

Bakan Şimşek 'Göz Açtırmayacağız' Dedi: Kripto Borsalarına Kritik Uyarı - Resim : 2

'SEYAHAT KURALI' GETİRİLDİ

Yeni düzenlemelere göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları, uyum görevlisi atamaları, risk yönetimi sistemleri kurmaları, müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları ve elektronik tebligat sistemine kaydolmaları gerekiyor. Ayrıca, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları ve ilk finansal işlemleri banka aracılığıyla yapmaları zorunlu hale geldi.

Kripto varlık transferlerinde “seyahat kuralı” olarak bilinen mesaj bilgilerinin eksiksiz alınması şartı getirildi. Bu bilgiler eksikse transfer işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

STABİL KRİPTO VARLIKLARA YAKIN TAKİP

Şimşek, yasa dışı işlemlerde kullanılan gizlilik tabanlı kripto varlıklar için müşteri kabulünü zorlaştıran yeni önlemlerin alındığını ifade etti. Ayrıca, kara para aklama ve terör finansmanı riski taşıdığı değerlendirilen stabil kripto varlıkların da MASAK tarafından yakından izlenmeye başlandığını ve bu konuda kısa süre içinde ilave düzenlemeler yapılacağını bildirdi.

MASAK’ın sadece kripto varlık platformlarını değil, ödeme kuruluşlarını da doğrudan ilgilendiren düzenlemeler getirdiğini vurgulayan Şimşek, artık ödeme kuruluşlarının basitleştirilmiş usulde müşteri kabul edemeyeceğini belirtti.

Sanal ve fiziki POS terminalleri üzerinden yapılan işlemlerin yakından izleneceğini ve bu terminallerin iş ilişkileriyle uyumlu şekilde kullanılıp kullanılmadığının da denetleneceğini açıklayan Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık başta olmak üzere suç gelirlerine karşı mücadelede ödeme kuruluşlarının da mercek altında olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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