İcradaki Dosya Sayısı 23 Milyonu Aştı

Yaşanan enflasyon artışı ve ekonomik darboğaz nedeniyle vatandaşlar borç batağına sürüklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, tahsili gecikmiş borcun miktarı 358,3 milyar TL’ye ulaştı.

12 Nisan itibarıyla UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı ise 23 milyon 131 bin oldu.

CHP Ankara milletvekili Deniz Demir konuya ilişkin açıklamasında, “23 yıllık AKP iktidarının geldiği nokta bu. Kredi kartıyla borç harç ile günü kurtarmaya çalışan vatandaşlar artık ödeme gücünü de yitirdi” ifadelerini kullandı.

'TÜM BUNLARA RAĞMEN AKP'NİN GÜNDEMİ CHP'

Borç batağına saplanana vatandaşlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

“Millet borç batağına düşüyor, şirketler tek tek iflas ediyor. Tüm bunlar yaşanırken AKP’nin tek gündemi Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP’li belediyeler… Partimizin belediyeleri ve başkanları ekonomik zorluklarla boğuşan halka bir nebze olsun nefes aldırabilmek için var gücüyle çalışıyor. Kent lokantaları, kreşler, yurtlar, sosyal yardımlar ile hizmetlerini sürdürmek için koşulları zorluyorlar. AKP ise bu hizmetlere halkın gösterdiği ilgiden rahatsız. Öyle ki kayyum atadıkları Şişli Belediyemizin kent lokantasını günlerce kapatacak kadar gözleri dönmüş. CHP ile mücadele etmek istiyorsanız hizmette yarışın.”