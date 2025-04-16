Mahkemeden Dikkat Çeken Karar: İşten 1 Dakika Önce Çıktı, Rekor Tazminat Kazandı!

Altı kez birer dakika erken çıktığı gerekçesiyle işten çıkarılan bir kadın çalışanın açtığı dava, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Guangzhou kentinde bir şirkette üç yıldır görev yapan Wang soyadlı kadın çalışan, bu yılın başlarında eski işverenine karşı yasal süreç başlattı. Şirketin, Wang’ı yeterli gerekçe olmadan işten çıkardığını savunan taraf, haksız fesih nedeniyle tazminat talep etti.

MAHKEMEDEN "DELİL YETERSİZLİĞİ" VURGUSU

Davanın görüldüğü yerel mahkeme, işverenin sunduğu gerekçeleri yetersiz buldu. Kararda, Wang’ın gerçekten de yılın belirli bir ayında altı gün boyunca işini dakikalar önce terk ettiğine dair gözetleme görüntüleri olduğu kabul edilirken, bu durumun doğrudan işten çıkarma sebebi olamayacağı vurgulandı.

Mahkeme, şirketin Wang’a hiçbir uyarıda bulunmadığını, performansının ise “oldukça iyi” olarak değerlendirildiğini ifade etti. Ayrıca, işverenin çalışana hatasını düzeltme fırsatı tanımadan iş akdini feshetmesinin yasalara aykırı olduğu belirtildi. Bu gerekçelerle şirketin, çalışana tazminat ödemesine hükmedildi.

ÇİN’DE KATI OFİS KURALLARI GÜNDEMDE

Olayın ardından Çin sosyal medyasında “sert patronlar” ve “insan haklarına aykırı işyeri disiplinleri” başlığıyla yeni bir tartışma başladı. Kullanıcılar, işçilerin psikolojik baskıya maruz kaldığı uygulamalara tepkilerini dile getirdi.

Benzer bir olay bu yılın başlarında da gündeme gelmişti. Ocak ayında bir şirketin, çalışanların tuvalet molalarını denetlemek için tuvaletlere kamera yerleştirdiği ve “ihlal edenlerin” isimlerini ifşa ettiği ortaya çıkmıştı.