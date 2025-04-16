Türkiye’nin Havası En Kirli ve En Temiz İlleri Belli Oldu! Listenin İlk 3’ü Ağızları Açık Bıraktı
Dünya Hava Kalitesi Raporu yayımlandı, 134 ülkeyi kapsayan çalışmada Türkiye’nin hava kirliliği profili de netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Hava Kalitesi raporu, Türkiye'de en temiz ve en kirli havaya sahip bölgeleri sıralarken, özellikle listenin zirvesindeki üç şehir dikkat çekici sonuçlara imza attı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından hazırlanan raporda, yalnızca 7 ülkenin PM2.5 hava kirliliği eşiğinin altında temiz hava soluduğu belirtildi. Bu ülkeler arasında Avustralya, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Yeni Zelanda, Mauritius ve Grenada yer aldı.
7 bini aşkın kentte kurulu yaklaşık 30 bin hava kalitesi izleme istasyonunun verileri kullanılarak oluşturulan raporda, Bangladeş, havası en kirli ülke olarak zirvede yer aldı. Bangladeş’te ölçülen PM2.5 değeri, sağlıklı kabul edilen seviyenin 15 kat üzerine çıkmış durumda.
TÜRKİYE’NİN HAVASI EN KİRLİ İLLERİ BELLİ OLDU
Rapora göre Türkiye’nin havası en kirli illeri arasında Iğdır ilk sırada yer aldı. Özellikle kış aylarında kömür ve odun gibi fosil yakıtların yoğun kullanılması, şehirde hava kalitesini ciddi ölçüde düşürdü.
İkinci sırada Osmaniye, üçüncü sırada ise Sakarya'nın Hendek ilçesi yer aldı. Hendek’teki Organize Sanayi Bölgesi hava kirliliğini artıran ana etken olarak öne çıktı. Dördüncü sırada Gaziantep, beşinci sırada ise Bursa'nın Nilüfer ilçesi yer aldı.
Raporda, Türkiye’de havası en temiz bölgeler de dikkat çekici şekilde listelendi. İlk sırada İstanbul’un Arıköy mahallesi yer aldı. Megakent İstanbul'dan bir noktanın zirvede olması, birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme oldu.
TÜRKİYE’NİN HAVASI EN TEMİZ ŞEHİRLERİ LİSTELENDİ
Havası en temiz diğer şehirler ise şöyle sıralandı:
-İstanbul – Arıköy
-Kastamonu – Ağlı
-Eskişehir – Odunpazarı
-Çankırı (merkez)
-Eskişehir – Hasanbey