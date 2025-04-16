Türkiye’nin Havası En Kirli ve En Temiz İlleri Belli Oldu! Listenin İlk 3’ü Ağızları Açık Bıraktı

TÜRKİYE’NİN HAVASI EN KİRLİ İLLERİ BELLİ OLDU

Rapora göre Türkiye’nin havası en kirli illeri arasında Iğdır ilk sırada yer aldı. Özellikle kış aylarında kömür ve odun gibi fosil yakıtların yoğun kullanılması, şehirde hava kalitesini ciddi ölçüde düşürdü.

İkinci sırada Osmaniye, üçüncü sırada ise Sakarya'nın Hendek ilçesi yer aldı. Hendek’teki Organize Sanayi Bölgesi hava kirliliğini artıran ana etken olarak öne çıktı. Dördüncü sırada Gaziantep, beşinci sırada ise Bursa'nın Nilüfer ilçesi yer aldı.

Raporda, Türkiye’de havası en temiz bölgeler de dikkat çekici şekilde listelendi. İlk sırada İstanbul’un Arıköy mahallesi yer aldı. Megakent İstanbul'dan bir noktanın zirvede olması, birçok kişi için şaşırtıcı bir gelişme oldu.