Antalya'nın Sera Devi İflasın Eşiğinde

Mahkeme verdiği kararla birlikte, 16 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Uysallar Seracılık’a konkordato kapsamında geçici koruma sağladı. Süreçte alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını konkordato komiserliğine bildirmek zorunda olacak.

Konkordato komiserliği görevine Avukat Merve Çetin, Yeminli Mali Müşavir Sabiha Kılıçoğlu ve İnşaat Mühendisi Orkun Şahin atandı. Alacaklarını bildirmek isteyenlerin, söz konusu süre içinde başvuru yapmamaları halinde, bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato sürecine dahil edilmeyecekleri duyuruldu.

BELGE ŞARTI VE AVUKATLA TEMSİL ZORUNLULUĞU

Alacak kaydında bulunmak isteyen kişi ve kurumların, fatura, sözleşme, senet, temlikname ve benzeri belgelerin aslını ya da onaylı örneklerini sunmaları gerekiyor. Bildirimler şahsen, avukat aracılığıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gerçekleştirilebilecek. Vekil ile yapılacak başvuruların yalnızca avukatlar aracılığıyla yapılabileceği belirtildi.

Ayrıca, geçici mühlet tarihi olan 16 Temmuz 2024’ten önce ve sonra doğmuş tüm alacakların detaylı hesap dökümleri ile birlikte, varsa işleyen faizler ve teminat tahsil bilgilerinin de komiserliğe sunulması zorunlu olacak.

BAŞKA ŞİRKETLER DE SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Konkordato sürecinde yalnızca Uysallar Seracılık değil, aynı dosya kapsamında 07 Uğur Profil Turizm Otomotiv Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mustafa Uysal ve Hüseyin Uysal da yer alıyor. Bu kişi ve şirketlerin de aynı yükümlülüklere tabi olduğu ve konkordato sürecinin birlikte yürütüldüğü ifade edildi.

Alacaklılara gönderilecek ilan metninin posta yoluyla iletileceği, ancak sürelerin ilan tarihinden itibaren başlayacağı ve geç başvuruların dikkate alınmayacağı da vurgulandı.