Mart Ayı Konut Satışlarında Büyük Yükseliş! Yıllık Yüzde 5,1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri Mart 2025 raporunu yayınladı. Buna göre Mart ayında konut satışları bir öne yıla oranla yüzde 5,1 arttı. Konut satışlarının en fazla olduğu iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

İstanbul’da 19 bin 820, Ankara’da 10 bin 203, İzmir’de ise 7 bin 513 konut satıldı. Konut satışının en az olduğu iller ise sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli oldu.

HAZİRAN’DAN BU YANA EN DÜŞÜK RAKAM

Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 oranında arttı ve 335 bin 786 olarak kayıtlara geçti. Haziran 2024'ten bu yana en düşük konut satış rakamları gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI DA ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 51 bin 729 oldu. Mart ayında 4 bin 331, Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLARDA SON DURUM

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 92 bin 570 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 284 bin 57 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞINDA DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 77 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 oranında artarak 235 bin 910 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA SATIŞ AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında azalarak 4 bin 578 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi