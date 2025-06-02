Ünlü Cips Markasının Kanser Yaptığı Ortaya Çıktı: Türkiye'de de Yüzlerce Şubesi Var

KANSERE NEDEN OLDUĞU BELİRLENDİ

FAVV, açıklamasında cipsin yüksek düzeyde akrilamid içerdiğini belirtti. Akrilamid, özellikle nişasta içeren gıdaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi sırasında oluşan ve uzun süreli maruziyette kanser riskini artırabilen bir kimyasal bileşik olarak biliniyor.

NÖROTOKSİK VE DNA’YA ZARAR VERİYOR

Belçika sağlık araştırma enstitüsü Sciensano da konuyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) verilerine atıfla akrilamidin glisidamid adlı bir metabolite dönüştüğünü ve bu bileşiğin hem nörotoksik etkiler gösterebildiğini hem de DNA yapısını tehdit ettiğini ifade etti.