TÜSAİD Başkanı Orhan Turan Aylar Sonra Konuştu: İş Dünyasına Kritik 'İstihdam' Mesajı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) düzenlediği Kurumsal Yönetim Zirvesi’ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

AYLAR SONRA KAMUOYUNUN KARŞISINA ÇIKTI

Turan, 13 Şubat’ta TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından polis eşliğinde adliyeye götürülmüş; mahkeme tarafından kendisine ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’a yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Daha sonra Turan ve Aras hakkında ‘Basın yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından uzun süredir kamuoyundan uzak kalan Turan, aylar sonra bir etkinliğe katılarak konuşma gerçekleştirdi.

‘KADINLAR HER KADEME EŞİT TEMSİL EDİLMELİ’

Turan’ın gündeminde kadınların iş gücüne katılımındaki azlık ve bu durumun ekonomiye etkileri vardı.

Turan, “Tek kanatla geleceğe uçamayız” ifadeleriyle, kadın istihdamındaki düşüklüğün geleceği etkilediğini belirtirken, bununla birlikte kadınların yalnızca çalışmasının yeterli olmadığını; çalışmakla birlikte kadınların her kademede eşit temsil edilmeleri gerektiğini dile getirdi.

‘180 ŞİRKETİN YÖNETİMİNDE KADIN YOK’

2024 yılında yapılan araştırmalara atıf yapan Turan, kadınların yönetim kurulundaki oranlarının yüzde 25 olduğunu ifade ederek, gelecek beş yıl içerisinde bu oranın yüzde 30 seviyesine çıkarılması gerektiğini söyledi. Turan, 180 şirketin yönetim kurullarında hiçbir kadın yöneticinin olmadığını da belirterek, bu durumun değişmek zorunda olduğunu ifade etti.

‘GENÇLERİ İÇERİDE TUTACAK YAPILAR KURULMALI’

Turan konuşmasında, firmaların yalnızca finansal güçle değil, yetkin insan kaynağı ile ayakta kalabileceğini belirterek, şirket yapıları kurulurken önceliğin hissedarlara değer yaratmak değil, ‘gençleri içeride tutmak’ olması gerektiği mesajını vererek; beyin göçüne dikkat çekti.

ORHAN TURAN NE DEMİŞTİ?

TÜSİAD Başkanı Turan, 13 Şubat’ta TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’deki hukuk sistemine dair eleştirilerde bulunuştu. Turan, Türkiye’de suç örgütü kurmanın şirket kurmaktan daha kolay olduğunu belirterek, modern devletin temelinde hukukun üstünlüğünün olduğunu; yönetimin keyfiyete göre değil hukukun üstünlüğüne göre yapılması gerektiğini belirtmişti.

Bu ülkenin vatandaşı olduklarını belirten Turan, insanı değerleri ekonomik değerlerin önüne koyduklarını; hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözülemeyeceğini dile getirmişti.

Kaynak: Haber Merkezi