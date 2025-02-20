TÜSİAD Hakkındaki Kararlara AKP İçinden Çarpıcı Tepki: 'Türkiye Nereye Gidiyor?'

TÜSİAD’ın Genel Kurulu’nda Türkiye’deki politik ve yargı süreçlerindeki aksaklıklara ilişkin eleştirileri nedeniyle dün polis eşliğinde ifadeye götürülen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Ömer Aras hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilirken, AKP içinden de dikkat çeken bir tepki geldi. Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, “Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?" sorusunu sordu.

TÜSİAD’dan gelen eleştiriler hükümet ve AKP cephesinden sert yanıtlar alırken, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında çok sert bir çıkışta bulunmuş ve “Eski Türkiye'nin karanlık ve kaotik ikliminde senelerce borunuzu öttürmüş olabilirsiniz. Hukukun kapsama alanı dışında tutulduğunuz eski Türkiye'yi özlüyor da olabilirsiniz, ama yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz. İş adamı derneğiyseniz, iş adamı derneği gibi davranmayı öğreneceksiniz. Milleti kışkırtmayacak, devletin kurumlarını provoke etmeyecek, yargıyı baskı altına almaya kalkışmayacaksınız” ifadelerini kullanmıştı.

'TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?'

AKP’li Şamil Tayyar ise, Erdoğan’ın bu sözlerine karşın, TÜSİAD Başkanları hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. TÜSİAD’ın bugünkü konumunun 28 Şubat dönemiyle aynı olmadığının altını çizen Tayyar, “Gazetecilerle, siyasetçilerle, TÜSİAD'la ilgili şeylerde artık 'Türkiye nereye gidiyor?' denmeye başladı. Bir eleştiriyi bile yargı konusu yaparsanız, o zaman kim konuşacak?” sorusunu sordu.

TÜSİAD’ın ‘sicili bozuk’ olduğu için eleştirilmesinin normal olduğunu savunan AKP’li Tayyar, her şeye rağmen soruşturma açılmasının doğru olmadığını savundu ve “Bu açıklamalardan darbe çıkmaz” dedi.

Kaynak: TGRT Haber