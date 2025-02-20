İstanbul’da Yarın Okullar Tatil Olacak mı? Vali Gül Açıkladı

Meteoroloji’nin İstanbul için verdiği sarı kodlu uyarının ardından dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürmeye devam etti. İlçe ilçe beyaza bürünmeye başlayan İstanbul’da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olurken İstanbul Valisi Davut Gül’den ilk açıklama geldi.

'DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Vali Gül, tatil kararının meteorolojik değerlendirmelere göre verileceğini belirtti. Vali Gül, “Hava şartları olumsuzsa hiçbir vatandaşımızın tırnağına zarar gelsin istemeyiz” diyerek tatil kararını değerlendireceklerini söyledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan İstanbul Havalimanı İkitelli istikametinde Fenertepe gişelerinde trafik durma noktasına gelirken, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bugün ve yarın için bazı uçuşların iptal edildiği açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi