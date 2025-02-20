Konya’da İki Araç Kazaya Karıştı, Yaralılar Var

Konya’nın Kulu ilçesinde iki aracın karıştığı kaza meydana geldi. Yaşanan kaza sonucu iki kişi yaralandı.

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Konya’da İki Araç Kazaya Karıştı, Yaralılar Var

Kaza, Camikebir Mahallesi belediye önü döner kavşakta yaşandı. Alınan bilgiye göre, A.D. kontrolündeki 11 ER 332 plakalı Chevrolet marka otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ANH 515 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, isimleri alınamayan 42 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Konya Trafik kazası
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