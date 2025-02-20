Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm

Meteoroloji 20 Şubat 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına aldı. Çok sayıda kent kuvvetli kar yağışı sonrası beyaza büründü. Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için sarı kod verilirken, kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesine karşı da uyarılar yapıldı. İşte 20 Şubat Perşembe bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde yağmur ve sağanak görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm - Resim : 1

Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm - Resim : 2

SICAKLIK VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiği belirtilirken, yurt genelinde 2-4 derece daha düşmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde 40-60 km/saat hızında kuvvetli rüzgar görülebilir.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm - Resim : 3

ÖNEMLİ UYARILAR

Kuvvetli kar yağışı: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Sinop çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların olası ulaşım aksaklıklarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Kuvvetli rüzgar: Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde rüzgarın kuvvetli esmesi bekleniyor. Çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınmalı.

Çığ tehlikesi ve don olayı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Ayrıca ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.

Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Kuvvetli Kar Yağışı, Rüzgar ve Çığ Tehlikesi! İstanbul Dahil 20 İlde Sarı Alarm - Resim : 4

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde yağmur, kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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