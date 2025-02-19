İstanbul Kara Teslim! Hava Trafiğine 'Kar' Engeli

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Pistlerde meydana gelen buzlanma sonucu karlı-buzlu saha temizleme yapıldı. Pistlerde yapılan temizleme operasyonu sonrasında seferler yeniden başladı.

İstanbul Kara Teslim! Hava Trafiğine 'Kar' Engeli

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinde aralıklı başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonunda aksamalar yaşandı. Kar araçlarını apronda yaptığı çalışmalar nedeniyle havalimanına inişler bir süre durdu. Pistin operasyonlara açılmasını bekleyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İstanbul Kara Teslim! Hava Trafiğine 'Kar' Engeli - Resim : 1

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Havalimanı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat tarihinde önceden yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i, 21 Şubat için yapılmış olan yüzde 15 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 22 Şubat günü ise uçuşların yüzde 30 oranında iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Kara Teslim! Hava Trafiğine 'Kar' Engeli - Resim : 2

HAVALİMANINDAN AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yoğun kar yağışı nedeniyle pist ve taksi yollarında karlı-buzlu saha temizleme operasyonu başlatılmıştır. Emniyetli hava trafik akışının sağlanması amacıyla uçuş operasyonları geçici olarak durdurulmuş olup, saha temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hava trafiği yeniden başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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