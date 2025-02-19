İmamoğlu'na Rakip Çıktı! Dursun Çiçek Adaylığını Açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, Ekrem İmamoğlu dışında Cumhurbaşkanlığı için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıkladı.

tv100'de Kübra Par ile Farklı açılar programında konuşan Dursun Çiçek, şu ifadeleri kaydetti:

'TEK ADAYLI BİR ÖN SEÇİM DEMOKRATİK VE ETİK OLMAZ'

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz.

Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım."

Kaynak: tv100