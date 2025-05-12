Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı

Çalışmaya göre flavonoidler, oksidatif stres ve iltihabı azaltma, damar sağlığını destekleme ve iskelet kas kütlesini koruma gibi etkiler gösteriyor. Bu etkiler sayesinde yaşla birlikte ortaya çıkabilen fiziksel zayıflık ve ruhsal sağlık sorunlarının önüne geçilebiliyor.

GENİŞ KATILIMLI ARAŞTIRMADAN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

86 binden fazla kişinin verilerine dayanan araştırma, flavonoid tüketimi ile ileri yaşta zayıflık ve zihinsel gerileme riskinin azaldığını gösterdi. Araştırmada en yüksek flavonoid alımına sahip kadınların güçsüzlük riskinin %15, fiziksel işlev bozukluğu riskinin %12 ve ruhsal sağlık bozukluğu riskinin %12 oranında azaldığı tespit edildi. Erkeklerde ise flavonoidlerin özellikle zihinsel sağlık üzerinde %15 oranında risk azaltıcı etkisi bulundu.

GÜNLÜK TÜKETİMDE ARTIŞ FAYDA SAĞLIYOR

Uzmanlar, flavonoid açısından zengin gıdaların günlük tüketiminin üç porsiyon artırılmasının kadınlarda yaşlanmanın olumsuz etkilerini %6 ila %11, erkeklerde ise ruh sağlığı bozulması riskini %15 oranında düşürdüğünü belirtiyor.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Çalışmanın baş araştırmacılarından Profesör Edin Cassidy, flavonoidlerin yaşlanmaya bağlı fiziksel zayıflığı önlemek ve genel sağlığı korumak için önemli bileşikler olduğunu vurguladı. Profesör Eric Rimm ise elde edilen sonuçların, flavonoid açısından zengin besinlerin düzenli tüketiminin yaşlılıkta hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli katkılar sağladığını gösterdiğini ifade etti.

ETKİLER CİNSİYETE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR

Araştırmacılar, flavonoidlerin kadınlarda daha belirgin etkiler göstermesinin biyolojik değil, çalışmanın yapısal özelliklerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yine de uzmanlar, hem kadınların hem de erkeklerin bu tür besinleri beslenme alışkanlıklarına dahil etmelerinin faydalı olacağı görüşünde.

Kaynak: Haber Merkezi