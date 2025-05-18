Ünlü Şarkıcı Linet'e Linç Girişimi: Gözyaşlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan'a Seslendi

İsrail asıllı Türk vatandaşı şarkıcı Linet Menaşi, İstanbul'da sahne alacağı konser öncesi bir protestoyla karşı karşıya kaldı. Maslak'ta gerçekleşmesi planlanan etkinlik alanı önünde toplanan bir grup, Linet'in konserinin iptal edilmesini talep ederek sloganlar attı. Olay yerine güvenlik amacıyla polis ekipleri sevk edilirken, sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

CUMHURBAŞKANI'NA SESLENDİ

Protestoların artması üzerine konser iptal edildi. Linet ise kuliste çektiği ve gözyaşlarına hakim olamadığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Can güvenliğinden endişe duyduğunu belirten sanatçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a çağrıda bulundu.

Videoda şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm, can güvenliğim yok. Lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi; ne olur bana destek olun. Türkiye'ye, beni tanıyan herkese sesleniyorum: Yalnız bırakmayın."

KONSER İPTAL EDİLDİ

Olayların büyüme ihtimaline karşılık, konser organizatörleri ve yetkililer etkinliği iptal etme kararı aldı. Linet'in yardım çağrısı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çoğu kullanıcı sanatçının yanında olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi