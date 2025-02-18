CHP’de Ekrem İmamoğlu Hareketliliği, Milletvekilleri İmza Vermeye Başladı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP’de Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yapılan operasyonlar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmaların ardından erken seçim için çağrılar artmıştı.

Parti içinde seçim hazırlıkları hızlanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini duyurmuştu. CHP’nin MYK’ya yetki vermesinin ardından ön seçimin 23 Mart'ta yapılacağı bildirilmişti.

İMAMOĞLU İÇİN İMZALAR BAŞLADI

Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmayacağına ilişkin kararı dikkat çekerken, CHP’de sıcak bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce ön seçim takviminin açıklandığı CHP’de hareketlilik başladı. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim kararı alan CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza toplanmaya başlandığı ifade edildi. Aday adayları için imzalar 21 Şubat’a kadar tamamlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi