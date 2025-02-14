Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 23 Mart tarihinde yapmaya hazırlandığı ön seçimin takvimi belli oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici “Önseçim, örgüt gözetiminde ve Genel Merkezimizde kurulacak merkez kurul, illerde il kurulu ve her ilçede ilçe kurulu gözetim ve denetimi altında yapılacaktır” diye belirterek detayları paylaştı. İşte CHP’nin ön seçim takvimi…

Esma Karayel Esma Karayel
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Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kısa süre önce partisinin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleyeceklerini, seçimin 23 Mart’ta gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Özel “28 Şubat'a kadar ön seçimin seçicisi olmak isteyen Türkiye'nin bütün gençlerini ve Türkiye'nin bütün demokratlarını CHP'nin adayını belirlemekte görev almak üzere baba evine kaydolmaya ve yapılacak seçimde oy kullanmaya davet ediyorum” diyerek seslenmişti.

Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi - Resim : 1

Özel’in çağrısının ardından CHP’deki ön seçim takviminin de detayları belli olmaya başladı.

ÜYELİKTE 40 KAT ARTIŞ

28 Ocak’tan itibaren üyelikte kampanya öncesine oranla günlük 40 katlık bir artış yaşadıklarını ifade eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, “Yönergemizde; Cumhurbaşkanı adayımızın saptanmasında yapılacak örgüt denetiminde önseçimin usul ve esasları tespit edilmektedir. Örgüt denetiminde önseçim kararı Parti Meclisimizce; takvim ve oy verme tarihi ise Merkez Yönetim Kurulumuzca hali hazırda belirlenmiştir” dedi.

Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi - Resim : 2

'DENETİM ALTINDA YAPILACAK'

Seçim takvimini paylaşan Binici “Önseçim, örgüt gözetiminde ve Genel Merkezimizde kurulacak merkez kurul, illerde il kurulu ve her ilçede ilçe kurulu gözetim ve denetimi altında yapılacaktır” diye belirtti.

'İLÇE KURULLARI 5 ÜYEDEN OLUŞACAK'

Seçimin gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına uygun yerine getirileceğinin altını çizen Binici, şunları söyledi: Örgüt denetiminde önseçimde kurulacak ilçe kurulları; ilçe başkanımızın başkanlığında, il ve ilçe yönetim kurullarının belirleyeceği birer üye, ilçe kadın ve gençlik kollarımızın bildireceği birer üye olmak üzere beş (5) üyeden oluşacaktır. Merkez Yönetim Kurulu üç (3) üyeyi il seçim çevresine kayıtlı üyeler arasından; birini kadın kolları, birini de gençlik kolları üyeleri arasından belirleyecektir.

İKİ ÜYE TBMM ÜYELERİNDEN

Üyelik kampanyalarının devam ettiğini vurgulayan Binici “Genel merkezimizdeki seçim kurulu başkanlığı ise; Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında, iki üyesi TBMM üyelerimiz, iki üyesi de Parti Meclisi üyelerimiz arasından Genel Başkanımızca belirlenecek ve toplamda beş (5) üyeden oluşacaktır” dedi.

İşte CHP'nin ön seçim takvimi

Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi - Resim : 3

Özel'in Çağrısı Sonrası Rekor Artış, İşte Gün Gün CHP'nin Ön Seçim Takvimi - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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