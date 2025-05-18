Ambulansa Yol Vermeyen Trafik Magandalarına Ceza Yağdı: O Anlar Kameralarda

Ankara'da bir düğün konvoyunun ambulansa yol vermemesi sosyal medyada tepki toplarken, yetkililer hızla harekete geçti.

Konya Yolu AŞTİ istikametinde 13.05 sıralarında meydana gelen olay, ambulansta bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde düğün konvoyundaki araçların sirenlere ve ışıklara rağmen yolu açmadığı net şekilde görülüyor.

Kayıtların sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, konvoya ait araçları tespit etti.

Yapılan denetimlerin ardından sürücülere, "Sürücü belgesiz araç kullanmak", "muayenesiz araç kullanmak", "trafikte yolu kapatmak ve yavaşlatmak", "saygısızca araç kullanmak" gibi çeşitli trafik suçlarından ceza uygulandı. Ankara Valiliği, sürücüler hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili işlem yapılan kişilerin Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildiği, olaya karışan üç aracın da trafikten men edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA-İHA