Bilal Erdoğan'dan 'Doğum Oranı' Yorumu: Yeni Bir Demografik El Bombası

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Ömer Çam Meclis 25" adlı gençlik simülasyonunun açılışında önemli mesajlar verdi. "Gençlik, sivil toplum ve meclis" temalı etkinlikte konuşan Erdoğan, gençlerin sadece Türkiye için değil, küresel ölçekte düşünen bireyler olması gerektiğini vurguladı.

Eğitim, sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlerde Türkiye'nin geldiği noktanın, dünya standartlarını yakaladığını belirten Bilal Erdoğan, gençliğe çağrıda bulunarak, ülkenin geleceğini şekillendirecek kadroların bu neslin içinden çıkması gerektiğini söyledi.

'DEMOGRAFİK EL BOMBASI'

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu en kritik konulardan birinin düşen doğum oranları olduğunu belirtti. Bu sorunun sadece sosyal değil, aynı zamanda güvenlik boyutu taşıyan stratejik bir mesele olduğuna dikkat çekti.

Bilal Erdoğan şöyle konuştu:

"Yeni bir demografik el bombası şu anda ortada. Eğer buna hazırlık yapamazsak, karşılayamazsak, anlayamazsak, ülke olarak gerçekten kaybedeceğiz, zayıflayacağız, geriye gideceğiz. Gelecek sizin geleceğiniz, sizin yaşayacağınız gelecek. 'Efendim, ekonomi kötü, geçim sıkıntısı var. Ondan çocuk yapılmıyor' deniyor. Araştırmalar gösteriyor ki gelir düzeyi arttıkça çocuk sayısı azalıyor. Eğer öyle olsaydı varlıklı insanlar daha çok çocuk yapardı, yapmıyorlar."

Kaynak: AA