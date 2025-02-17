Ne Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici Kamerada

İstanbul’da bir taksi, hasta taşıyan ambulansa ısrarla yol vermedi. Ambulans şoförü, araç içinde hasta olduğunu anons etmesine rağmen taksici yol vermeye yanaşmadı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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Son dönemde artan ambulansa yol vermeme olaylarına bir yenisi eklendi. Bir taksi, araç geçiş üstünlüğü olmasına rağmen ambulansa ısrarla yol vermedi. İstanbul’da yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ne Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici Kamerada - Resim : 1

BİLEREK YOLU AÇMADI

Edinilen bilgilere göre, 34 TNG 93 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklerken siren çalarak yaklaşan ambulansa yol açmadı ve geçişini engelledi. Ambulans şoförünün içinde hasta olduğunu anons etmesine rağmen hareketsiz kalan taksi sürücüsü, yeşil ışık yanınca ilerlemeye devam etti.

Ne Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici Kamerada - Resim : 2

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksinin siren seslerine rağmen yol vermediği anlar net bir şekilde görüldü.

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Kaynak: AA

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