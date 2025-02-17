Ne Anonsu Ne de Acı Sireni Umursadı! Ambulansa Yol Vermeyen Vicdansız Taksici Kamerada

Son dönemde artan ambulansa yol vermeme olaylarına bir yenisi eklendi. Bir taksi, araç geçiş üstünlüğü olmasına rağmen ambulansa ısrarla yol vermedi. İstanbul’da yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİLEREK YOLU AÇMADI

Edinilen bilgilere göre, 34 TNG 93 plakalı taksi, kırmızı ışıkta beklerken siren çalarak yaklaşan ambulansa yol açmadı ve geçişini engelledi. Ambulans şoförünün içinde hasta olduğunu anons etmesine rağmen hareketsiz kalan taksi sürücüsü, yeşil ışık yanınca ilerlemeye devam etti.

KAMERAYA KAYDEDİLDİ

Ambulans şoförünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, taksinin siren seslerine rağmen yol vermediği anlar net bir şekilde görüldü.

Kaynak: AA