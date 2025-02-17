Ünlü Firmaya Dev Ceza: Tulum Peyniri Diye Sattılar Gerçek Bambaşka Çıktı

'Tulum peyniri' olarak reklamı yapılan ürünün içeriğinin bambaşka olduğu ortaya çıktı. Söz konusu ürünü satan firmaya yüz binlerce lira ceza kesildi. Ürünün reklamları, kesilen cezanın ardından değiştirildi.

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Ünlü Firmaya Dev Ceza: Tulum Peyniri Diye Sattılar Gerçek Bambaşka Çıktı

Türkiye’de gıda güvenliği en önemli sorunların başında gelmeye devam ederken, ifşa edilen gıda sahtekarlarının arasına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş gıda listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Ünlü Firmaya Dev Ceza: Tulum Peyniri Diye Sattılar Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 1

Bakanlığın son denetimlerinde süt ve süt ürünlerinde bir sahtekarlık daha gün yüzüne çıktı. Bir peynir markasının ‘tulum peyniri’ diye ‘eritme peynir’ sattığı gün yüzüne çıktı. İlgili firmaya 550 bin lira ceza kesildi.

Bakanlık yetkilililerinin son denetimlerinde "Peynircibaba" isimli online satış sitesinde satışa sunulan "Yöre Sürmene Tulum Peyniri"n tulum peyniri olmadığı ortaya çıktı. ‘Tulum’ adı altında satılan peynirin ‘eritme’ olduğu ortaya çıktı.

Ürünün reklamının aldatıcı şekilde yapıldığı belirlenirken, firmaya 550 bin 59 lira para cezası kesildi ve reklamın durdurulmasına karar verildi. Kararın ardında firmanın reklamı değiştirdiği gözlendi.

Ünlü Firmaya Dev Ceza: Tulum Peyniri Diye Sattılar Gerçek Bambaşka Çıktı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Peynir Para cezası Tarım ve Orman Bakanlığı
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