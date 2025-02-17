Ünlü Firmaya Dev Ceza: Tulum Peyniri Diye Sattılar Gerçek Bambaşka Çıktı

Türkiye’de gıda güvenliği en önemli sorunların başında gelmeye devam ederken, ifşa edilen gıda sahtekarlarının arasına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş gıda listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bakanlığın son denetimlerinde süt ve süt ürünlerinde bir sahtekarlık daha gün yüzüne çıktı. Bir peynir markasının ‘tulum peyniri’ diye ‘eritme peynir’ sattığı gün yüzüne çıktı. İlgili firmaya 550 bin lira ceza kesildi.

Bakanlık yetkilililerinin son denetimlerinde "Peynircibaba" isimli online satış sitesinde satışa sunulan "Yöre Sürmene Tulum Peyniri"n tulum peyniri olmadığı ortaya çıktı. ‘Tulum’ adı altında satılan peynirin ‘eritme’ olduğu ortaya çıktı.

Ürünün reklamının aldatıcı şekilde yapıldığı belirlenirken, firmaya 550 bin 59 lira para cezası kesildi ve reklamın durdurulmasına karar verildi. Kararın ardında firmanın reklamı değiştirdiği gözlendi.

Kaynak: Haber Merkezi