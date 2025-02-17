İstanbul’da FETÖ Operasyonu, 17 Doktor Gözaltında

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aktif doktorluk yaptığı belirlenen 17 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'ye yönelik Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) hazırlık amacıyla etüt hizmeti veren yurtlarla ilgili düğmeye bastı.

17 DOKTOR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul merkezli 10 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgütle irtibat halinde olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirlenen, aktif doktor 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana da el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

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