Hapis Cezası Verilen FETÖ Firarisi Yakalandı
Samsun'da FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis tarafından yakalandı.
Samsun'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan şahsa operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan O.G.'nin yeri tespit edildi.
Şahıs, TEM Şube Müdürlüğü ve Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Kaynak: İHA
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