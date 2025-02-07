Şüpheli Ölüme Kaza Süsü Vermeye Çalışan Şahıs Tutuklandı

Burdur’un Gölhisar ilçesi Evciler köyü Arpa Deresi mevkiinde, 3 Şubat günü saat 12.00 sıralarında bir motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, ağır yaralı Bahri Sirel’i Gölhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Sirel, hayatını kaybetti. Sirel, ertesi gün Karapınar köyünde toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, olayda vefat eden şahsın bulunduğu yer ile motosikletin durduğu yer arasında tutarsızlık olması şüphesiyle, köye istihbarat amaçlı jandarma personeli görevlendirdi. Ekiplerin trafik kazası olmadığı yönünde bazı duyumlar elde etmesi üzerine köy kameraları incelemeye alındı. Kameralarda şahsın kısa bir süre önce traktörün üzerinde köyden çıktığı belirlendi.

'KAZA İHBARI' İDDİASI

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karapınar köyünde bulunan bir bağ evinin yıkımında ev sahibi Hüseyin Ö. ve R.K. ile birlikte enkaz taşıma işlemi yapan Sirel’in, dönüş yolunda traktörden düştüğü iddia edildi. Traktörü kullanan Hüseyin Ö., muhtar olan kardeşi S.Ö. ve R.K. ile birlikte Sirel’in motosikletini traktörle olay yerine götürerek, kaza ihbarında bulunduğu öne sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, Hüseyin Ö., eşi F.Ö., muhtar S.Ö. ve R.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden traktörü kullanan Hüseyin Ö. "Taksirle ölüme neden olma ve suç delillerini gizleme veya değiştirme" suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

F.Ö ve R.K. mahkeme tarafından serbest bırakılırken S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA