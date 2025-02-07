Amasya’da Silah Operasyonu! Bir Kişi Tutuklandı

Amasya’da silah ticareti yaptığı tespit edilen şahsın ev ve işyerine yapılan baskında 4 ruhsatsız tabanca ile bir miktar mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şahıs da tutuklandı.

Amasya’da Silah Operasyonu! Bir Kişi Tutuklandı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri Merzifon’da yaşayan bir şahsın silah ticareti yaptığı yönündeki tespitleri sonrasında şahsın ev ve iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 3 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9.19 çapında ruhsatsız tabanca, 125 adet 9.19 mm çapında fişek ve 48 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.G. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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