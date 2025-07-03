Otizm, Diyabet, Kolesterol ve Kansere Karşı Doğal Kalkan Görevi Görüyor: Uzmanlar Bir Bir Açıkladı

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Peki, brokoliyi her gün tüketmek gerçekten ne kadar faydalı? Kimler için risk oluşturabilir? Uzmanlar bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor.

İtalya kökenli bir sebze olan brokoli, tarih boyunca sağlıklı yaşamın sembollerinden biri oldu. C vitamini, A vitamini, B6 vitamini, potasyum, magnezyum, fosfor ve lif açısından oldukça zengin. Aynı zamanda güçlü bir protein kaynağı olarak da öne çıkıyor.

Bu besin profili sayesinde:

Sindirim sistemini düzenliyor,

Bağışıklık sistemini destekliyor,

Damar duvarlarını güçlendirerek kalp sağlığını koruyor.

KANSERE KARŞI DOĞAL KALKAN

Brokoli, serbest radikallerle savaşan antioksidanlar açısından zengin. Uzmanlara göre, bu serbest radikallerin vücutta kontrolsüz çoğalması kanserli hücrelerin gelişiminde önemli rol oynuyor. Brokolide bulunan sülforafan maddesi, bu etkileri baskılayarak kansere karşı koruyucu bir rol üstleniyor.

OTİZM, DİYABET VE GÖZ SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Araştırmalar, sülforafan maddesinin otizm ve tip 2 diyabet hastalarında semptomların hafifletilmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca içerdiği lutein ve zeaksantin ile brokoli, göz sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahip. Uzmanlar, düzenli tüketimin yaşa bağlı görme kaybı riskini azaltabileceğini vurguluyor.

Brokolideki yüksek lif oranı, kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olurken, genç brokoli filizleri vücuttaki toksinleri temizleyici etki gösteriyor. Aynı zamanda iltihap önleyici etkisiyle artrit gibi hastalıklarda da destekleyici gıda olarak öne çıkıyor.

HERKES İÇİN UYGUN DEĞİL

Brokoli genel olarak sağlıklı bireyler için son derece faydalı olsa da bazı kişiler dikkatli olmalı:

Tiroid problemi (hipotiroidi) olanlar brokoliyi aşırı tüketmemeli.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler doktor tavsiyesi olmadan düzenli brokoli tüketimine başlamamalı.

Aşırı tüketim, özellikle çiğ şekilde alındığında gaz ve bağırsak tahrişi gibi sorunlara yol açabilir.

BROKOLİNİN EN SAĞLIKLI TÜKETİM ŞEKLİ

Uzmanlara göre brokoliyi çiğ olarak tüketmek, vitamin ve mineral kaybını en aza indiriyor. Ancak bu, herkese uygun olmayabilir çünkü çiğ brokoli bazı kişilerde mide rahatsızlığı yaratabiliyor.

Bu nedenle en ideal yöntem, brokoliyi kısa süreli buharda veya tuzlu suda hafifçe haşlamak. Uzun süreli pişirme, brokolinin tüm faydalı özelliklerini kaybetmesine neden olabilir.

BROKOLİ ALIRKEN VE SAKLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Orta boy ve koyu yeşil renkte brokoli başları tercih edilmeli.

Sararan veya tomurcukları açılmış ürünler olgunluğunu geçmiş demektir.

Saklama koşulları olarak ise 0 ila -3 derece arası, havalandırmalı ve kuru alanlar öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi