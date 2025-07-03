Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir

Yaz aylarında şıklık kadar güvenlik de önemli. Uzmanlar, denizde tercih edilen mayo renklerinin köpekbalıklarının dikkatini çekebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle bazı parlak renkler, su altında tehlikeli bir sinyal gibi algılanabiliyor.

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Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir
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Deniz sezonunun açılmasıyla birlikte rengârenk mayolar sahilleri süslemeye başladı. Ancak estetik tercihleriniz, okyanusun derinliklerinden gelen tehlikelerle kesişebilir. Bilim insanlarına göre, köpekbalıkları bazı renkleri diğerlerinden çok daha kolay fark ediyor ve bu renkler onlarda merak uyandırabiliyor.

“YUM YUM YELLOW” EN DİKKAT ÇEKEN RENK

Köpekbalıklarının özellikle dikkatini çeken renklerin başında parlak sarı geliyor. Hatta bu ton dalış çevrelerinde esprili bir şekilde “Yum Yum Yellow” (Yem Sarısı) olarak adlandırılıyor. Nedeni ise basit: Suyun içinde bu renk adeta parlar ve diğer objelerden kolayca ayırt edilebilir hale gelir. Bu da sizi fark edilir bir hedef hâline getirebilir.

GÖRÜŞLERİ RENKTEN ÇOK KONTRASTA DAYALI

Köpekbalıkları dünyayı bizim gibi renkli görmez. Onların görsel algısı daha çok kontrast farklarına dayanır. Yani renk ne kadar parlaksa ya da bulunduğu ortama ne kadar zıt duruyorsa, o kadar dikkat çeker. Bu yüzden deniz ortamında kırmızı, sarı ve turuncu gibi sıcak tonlar, mavi-yeşil arka planda hemen öne çıkar.

Köpekbalıkları Denizde İlk O Rengi Görüyor! Mayo Seçiminiz Risk Oluşturabilir - Resim : 1

HANGİ RENKLERDEN UZAK DURMALI?

Suda en fazla göze çarpan mayo renkleri:

Parlak sarı

Açık kırmızı

Canlı turuncu

Bu renkler, köpekbalıkları için doğrudan “av” anlamına gelmese de merak uyandırıcı olabilir. Bu da istem dışı yakınlaşmalara neden olabilir.

HANGİ RENKLER GÜVENLİ?

Uzmanlar, lacivert, siyah, koyu gri gibi denizle uyumlu ve daha az fark edilen renklerin tercih edilmesini öneriyor. Bu renkler suyun doğal tonlarıyla bütünleştiği için köpekbalıklarının ilgisini çekme ihtimali oldukça düşük.

Kaynak: Haber Merkezi

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