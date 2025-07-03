Yüksek Kolesterolle Mücadelede En Etkili Kahvaltı Belli Oldu

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Geleneksel olarak kolesterolü düşürmek denince akla ilk gelen gıdalardan biri yulaf ezmesi olsa da, beslenme uzmanları şimdi başka bir tahıla dikkat çekiyor. Pişirilmesi son derece pratik olan bu besin, hem tuzlu hem tatlı tariflerde kolaylıkla kullanılabiliyor. Üstelik içeriğindeki yüksek bitkisel protein ve lif oranı, kolesterolü dengelemek isteyenler için ciddi avantaj sunuyor.

KAHVALTIDA KİNOA TÜKETMEK İÇİN 3 NEDEN

1. Güçlü Bitkisel Protein Kaynağı:

Kinoa, tüm temel amino asitleri bünyesinde barındıran nadir tahıllardan biri. Bu yönüyle özellikle kahvaltıda uzun süre tok tutma, odaklanma ve enerji sağlama açısından önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, haftada birkaç kez hayvansal proteini bitkisel alternatiflerle değiştirmenin kalp hastalıklarını ve erken ölüm riskini azaltabileceğini belirtiyor.

2. Doğal Lif Deposu:

Kinoa, işlenmemiş bir tam tahıl olduğu için içerdiği lif, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin. Diyet lifi, özellikle "kötü" kolesterol (LDL) seviyesini düşürmede etkin rol oynar. Beslenme uzmanları, erkeklerin günlük 31-34 gram, kadınların ise 25-28 gram lif alması gerektiğini vurguluyor.

3. Kalp Dostu Yağlar İçeriyor:

Doymuş yağlar kolesterol dengesini olumsuz etkileyebilirken, kinoa; özellikle badem veya fıstık ezmesi gibi sağlıklı yağlarla birlikte tüketildiğinde tekli doymamış yağlar açısından zengin hale gelir. Bu da HDL (iyi kolesterol) seviyesini artırırken, LDL’yi düşürmeye katkı sağlar.

SADECE KAHVALTI YETERLİ DEĞİL

Uzmanlar, yüksek kolesterolle mücadele eden bireylerin sabah öğününü atlamaması gerektiğini özellikle belirtiyor. Kahvaltı yapılmaması halinde vücut, gün içerisinde açlık ve tokluk sinyallerini yönetmekte zorlanabiliyor. Bu durum, kötü kolesterol düzeylerini daha da artırabiliyor.

Doğru bir kahvaltı önemli olsa da, kolesterol kontrolü için başka önlemler de alınmalı:

Günlük hareket şart: Haftada en az 150 dakika egzersiz yapmak, kolesterolü kontrol altında tutmada etkili. Günde 20-30 dakikalık yürüyüş bile önemli katkı sağlar.

Sigarayı bırakın: Sigaranın bırakılması, LDL’yi düşürürken HDL’yi artırır.

Düzenli sağlık kontrolleri: Kolesterol genellikle belirti vermez. Bu yüzden kan testleriyle düzenli takip edilmesi hayati önem taşır.

Kaynak: Haber Merkezi