Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin
İlkbahar ve yaz aylarında artan açık hava etkinlikleriyle birlikte kene vakalarında da gözle görülür bir artış yaşanıyor. Uzmanlar, doğa yürüyüşleri veya piknik sonrası vücutta kene kontrolünün hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Keneler, özellikle kulak arkası, ense, diz altı, karın çevresi, koltuk altı, kasık bölgesi ve ön kolların iç kısımları gibi sıcak, nemli ve gizlenmeye elverişli bölgelere yapışma eğiliminde. Bu nedenle, dış mekan aktivitelerinin ardından bu bölgelerin detaylı şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor.
Kenelerin vücuda tutunmadan önce uygun bir yer aramak için zaman harcadığını belirten uzmanlar, etkinlik sonrası yapılacak erken cilt kontrolüyle bu zararlıların henüz yapışmadan fark edilip uzaklaştırılabileceğini vurguluyor. Evde evcil hayvanı olanlar içinse risk iki katına çıkıyor. Kediler ve köpekler, keneleri tüylerinin arasında gizleyerek eve taşıyabiliyor. Bu nedenle, veteriner önerisiyle kullanılan damla ya da tablet gibi koruyucu ürünlerin özellikle ilkbahardan itibaren düzenli olarak uygulanması öneriliyor.
HER ALAN RİSKLİ
Kenelerin sadece ormanlarda değil, tarlalarda, park alanlarında ve uzun otların bulunduğu tüm yeşil alanlarda aktif olarak bulunduğuna dikkat çekiliyor. Gölgelik ve nemli bölgeleri tercih eden bu eklembacaklılar, en çok mayıs ayında hareketlilik gösteriyor.
KENE ISIRIĞI BELİRTİLERİNE DİKKAT
Bir kene ısırığının ardından vücutta bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar arasında kaslarda güçsüzlük, yüksek ateş, yoğun baş ağrısı ve kol ya da bacaklarda ağrı gibi semptomlar yer alıyor. Ayrıca kene ısırığının ardından Lyme hastalığı gibi ciddi enfeksiyonlar da görülebiliyor. Bu hastalık, genellikle ısırık bölgesinde oluşan kızarıklık, döküntü ve papül benzeri oluşumlarla kendini gösteriyor.
UZMANLARDAN HAYATİ KENE UYARISI
Doğada geçirilen bir günün ardından vücutta kene tespit edilirse, özellikle ateş, halsizlik veya ağrı gibi genel rahatsızlık belirtileri de eşlik ediyorsa, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Kene enfeksiyonları erken müdahale ile kontrol altına alınabiliyor; geç kalındığında ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.