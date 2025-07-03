Keneler En Çok Nerelere Tutunur? Eve Geldiğinizde Bu Bölgeleri Mutlaka Kontrol Edin

Kenelerin vücuda tutunmadan önce uygun bir yer aramak için zaman harcadığını belirten uzmanlar, etkinlik sonrası yapılacak erken cilt kontrolüyle bu zararlıların henüz yapışmadan fark edilip uzaklaştırılabileceğini vurguluyor. Evde evcil hayvanı olanlar içinse risk iki katına çıkıyor. Kediler ve köpekler, keneleri tüylerinin arasında gizleyerek eve taşıyabiliyor. Bu nedenle, veteriner önerisiyle kullanılan damla ya da tablet gibi koruyucu ürünlerin özellikle ilkbahardan itibaren düzenli olarak uygulanması öneriliyor.