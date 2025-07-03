Mevduat Faiz Yarışı Hızlandı: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL'ye Bankaların Getirisi Ne Kadar Oldu?
Bankacılık sektöründe faiz oranları hızla yükselirken, yatırımcılar da birikimlerini değerlendirmek için en cazip fırsatları araştırıyor. Özellikle 500 bin TL ve 1 milyon TL gibi yüksek meblağlarda vadeli mevduat yatırımı yapmak isteyenler için bankalar arasındaki faiz rekabeti dikkat çekici bir seviyeye ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yılda vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranlarında zirve yüzde 53’e kadar çıktı. Bu oran, bankalar arasında sıkı bir rekabetin işareti olarak öne çıkıyor. Alternatif Bank, Anadolubank ve Türkiye Finans, yüzde 53 faiz oranıyla en yüksek getiri sunan bankalar arasında yer alıyor. Onları yüzde 52 faizle Fibabanka ve Odeabank izliyor. ING ve HSBC gibi büyük bankalar da yüzde 51 faiz oranıyla yatırımcının ilgisini çekiyor.
500 BİN TL VE 1 MİLYON LİRANIN 32 GÜNLÜK MEVDUAT GETİRİSİ
Mevduat faiz oranlarındaki bu yükseliş, kısa vadeli yatırımlarda ciddi kazançları beraberinde getiriyor. 32 günlük vadede net kazançlar şöyle hesaplanıyor:
500 bin TL yatırım yapan bir kişi, 32 gün sonunda yaklaşık 18.621 TL net getiri elde ediyor.
1 milyon TL'lik bir mevduat yatırımı ise aynı vadede yaklaşık 37.241 TL gelir sağlıyor.
Bu rakamlar, yatırımcıların yalnızca bir ay gibi kısa sürede önemli bir gelir elde edebileceğini ortaya koyuyor.
FAİZ REKABETİ SÜRÜYOR
Bankalar, hem mevduat çekmek hem de yeni müşteri kazanmak için faiz oranlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Ancak sadece faiz oranı değil, bankaların sunduğu ek avantajlar, dijital kolaylıklar ve vade esneklikleri de yatırım kararlarında etkili oluyor.
Yatırımcıların, faiz kazancını artırmak için piyasa koşullarını yakından takip etmeleri ve farklı bankaların sunduğu kampanyaları karşılaştırmaları öneriliyor.
Not: Bu haber yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.