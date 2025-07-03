Mevduat Faiz Yarışı Hızlandı: 500 Bin TL ve 1 Milyon TL'ye Bankaların Getirisi Ne Kadar Oldu?

Yeni yılda vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranlarında zirve yüzde 53’e kadar çıktı. Bu oran, bankalar arasında sıkı bir rekabetin işareti olarak öne çıkıyor. Alternatif Bank, Anadolubank ve Türkiye Finans, yüzde 53 faiz oranıyla en yüksek getiri sunan bankalar arasında yer alıyor. Onları yüzde 52 faizle Fibabanka ve Odeabank izliyor. ING ve HSBC gibi büyük bankalar da yüzde 51 faiz oranıyla yatırımcının ilgisini çekiyor.