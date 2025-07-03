Çeşme Suyuna 10 ML Ekleyin, 1 Haftada Çuval Çuval Hasat Dönemine Hazır Olun

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Ziraat uzmanları, salatalık gibi hassas bitkilerde kimyasal gübrelerin hem toprak yapısını bozduğunu hem de ürünlerin kalitesini düşürdüğünü belirtiyor. Bu nedenle maya, odun külü ve muz kabuğundan elde edilen doğal gübreler daha fazla tercih ediliyor.

KÖK GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR, VERİMİ ARTIRIYOR

Salatalık verimini artırmanın en etkili yollarından biri, mayayla hazırlanan sıvı karışım. Bunun için yarım litrelik bir kavanoza ılık musluk suyu dolduruluyor ve içine 100 gram taze maya ekleniyor. Karışım 2-3 saat dinlendirildikten sonra 1’e 10 oranında seyreltilerek salatalık sıralarına dökülüyor. Bu uygulama haftada bir tekrarlandığında, hem kök gelişimi güçleniyor hem de bitkiler daha canlı ve verimli hale geliyor.

Mayada bol miktarda B vitamini, çinko, magnezyum ve kalsiyum bulunduğu için bu yöntemle hem sağlıklı hem de bereketli bir hasat sağlanabiliyor.

KÜL VE MUZ KABUĞUNUN ETKİSİ BÜYÜK

Salatalıkta etkili bir diğer doğal destek ise barbeküden veya şömineden elde edilen odun külü. 300 gram kül, bir kova ılık suyla karıştırılıp çözülüyor ve karışım yataklara metrekare başına dökülerek uygulanıyor. Kül; fosfor ve potasyum açısından zengin olduğu gibi toprağın pH dengesini düzenleyerek asit oranını düşürüyor, bu da ürün kalitesini ve sayısını artırıyor.

Muz kabukları ise yıl boyunca biriktirilip kurutularak toz haline getiriliyor. Ekim aşamasında her kök altına 10 ml muz kabuğu tozu ekleniyor. Hasat döneminde ise yine bir bardak suya 10 ml toz karıştırılıp bitkiler sulanıyor.

1 HAFTADA ÇUVAL ÇUVAL HASAT MÜMKÜN

Maya, kül ve muz kabuğu yöntemi düzenli uygulandığında salatalık bahçelerinde bir hafta gibi kısa sürede dikkat çeken bir büyüme ve meyve artışı gözlemleniyor. Üstelik tamamen doğal, ekonomik ve zararsız bir yöntem olmasıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi