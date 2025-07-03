Domates Böyleyse Sakın Almayın! Yararından Çok Zararı Var

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Market ya da pazardan domates seçerken dikkat etmeyenler sağlığını riske atıyor. Uzmanlar, bazı görsel ipuçlarının domatesin bozulduğunu ya da zararlı mikroorganizmalar içerdiğini söylüyor.

Domates seçimi genellikle rutin ve kolay bir iş gibi görülse de, gıda güvenliği uzmanları bu konuda uyarıyor. Görünüşte küçük gibi görünen bazı işaretler, aslında ürünün iç kısmında ciddi sorunlar olduğuna işaret ediyor. Özellikle kara lekeler, çatlaklar, küf izleri veya yumuşak çöküntüler bulunan domateslerin satın alınmaması gerektiği vurgulanıyor.

KÜÇÜK GÖRÜNÜYOR AMA RİSK BÜYÜK

Domatesin kabuğunda küp şeklinde koyu lekeler, sap çevresinde yeşil ya da siyah benekli sertlikler ve dış yüzeyde görülen delikler, ürünün çeşitli tarla hastalıklarına veya böcek zararı gördüğüne işaret edebilir. Özellikle delikli domatesler, iç kısımlarında larva barındırma riski taşıyor.

FERMENTE DOMATESLER SİNDİRİMİ BOZUYOR

Uzmanlar ayrıca, fermantasyona uğramaya başlayan domateslerin de tüketilmemesi gerektiğini belirtiyor. Sümüksü doku, yapışkan yüzey ve hafif alkolümsü koku, domatesin bozulduğuna işaret eden önemli belirtiler arasında. Bu tür ürünlerin sindirim sistemini olumsuz etkileyebileceği ve gıda zehirlenmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

SAĞLIKLI DOMATES NASIL ANLAŞILIR?

İyi bir domates seçmek için bazı basit kurallara dikkat etmek yeterli. Canlı ve parlak kırmızı renkte, sert ve dolgun yapılı, sapı yeşil ve taze olan domatesler en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca kabuğunda çatlak, leke ya da çöküntü bulunmaması da önemli bir kalite göstergesi.

Kaynak: Haber Merkezi