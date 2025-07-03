Dünyanın En İyi Mutfakları Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı! Bakın Hangi Yemekler Seçildi
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, 2025 yılına ait "Dünyanın En İyi Mutfakları" listesini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TasteAtlas, dünyanın en iyi mutfakları listesini paylaştı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede Türk mutfağı, zengin lezzet çeşitliliği ve yöresel tatlarıyla altıncı sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Akdeniz esintilerini mutfağına taşıyan Yunanistan bulunuyor.
TÜRK MUTFAĞI İLK 6'DA
Yemek uzmanlarının değerlendirmeleri ve kullanıcı oylarıyla oluşturulan listede Yunanistan, 4.60 puanla liderliğe yerleşti. Onu 4.59 puanla İtalya ve 4.52 puanla Meksika takip etti.
Türkiye, 4.50 puanla Portekiz ve İspanya'yla aynı seviyede yer alarak altıncı sıraya adını yazdırdı.
2025'TE DÜNYANIN EN İYİ İLK 10 MUTFAĞI
Yunanistan – 4.60
İtalya – 4.59
Meksika – 4.52
İspanya – 4.50
Portekiz – 4.50
Türkiye – 4.50
Endonezya – 4.48
Fransa – 4.48
Japonya – 4.47
Çin – 4.45
TÜRK MUTFAĞINDA ÖNE ÇIKAN LEZZETLER
TasteAtlas’ın değerlendirmesine göre, Türk mutfağını öne taşıyan yerel lezzetler de puanlamaya katkı sağladı. En yüksek puan alan yemekler arasında Samsun Pidesi, Tire Köftesi, Antep Fıstığı ve Çökertme Kebabı öne çıktı.