Dünyanın En İyi Mutfakları Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı! Bakın Hangi Yemekler Seçildi

TasteAtlas, dünyanın en iyi mutfakları listesini paylaştı. Küresel çapta yapılan değerlendirmede Türk mutfağı, zengin lezzet çeşitliliği ve yöresel tatlarıyla altıncı sırada yer aldı. Listenin zirvesinde ise Akdeniz esintilerini mutfağına taşıyan Yunanistan bulunuyor.