Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı

AKADEMİK GÜCÜ DAMGA VURDU

Alan bazlı değerlendirmelerde de önemli başarılara imza atan Necmettin Erbakan Üniversitesi; eğitim, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında Türkiye’nin zirvesine yerleşti. Tıp ve sağlık bilimleri alanında ise Türkiye ikincisi oldu. Bu alanlardaki küresel sıralamalarda da kayda değer pozisyonlar elde eden üniversite, çok yönlü akademik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.