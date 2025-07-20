Ne Koç Ne Boğaziçi Ne ODTÜ! Türkiye'nin Zirvesindeki Üniversite Belli Oldu: Dünyada da İlk 500'e Adını Yazdırdı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Türkiye’deki üniversitelere olan ilgi yeniden arttı. Bu dönemde gelen uluslararası bir başarı, dikkatleri Konya’ya çevirdi. Times Higher Education (THE) 2025 Dünya Üniversite Sıralaması'na göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), hem Türkiye'nin en iyileri arasına girmeyi başardı hem de dünya çapında ilk 500 üniversite arasında kendine yer buldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kuruluşunun üzerinden yarım asır geçmemiş yükseköğretim kurumlarının değerlendirildiği THE "Genç Üniversiteler" sıralamasında 2022 yılında 401-500 bandında yer alan Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2025 listesinde 251-300 aralığına yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Bu gelişmeyle birlikte üniversite, yalnızca ulusal düzeyde değil, uluslararası arenada da dikkat çeken bir aktör haline geldi.
ÖĞRETİM KALİTESİNDE LİGE ADINI YAZDIRDI
Necmettin Erbakan Üniversitesi, “Öğretim Kalitesi” kategorisinde Türkiye genelinde üç yıl üst üste birinciliği bırakmazken, dünya sıralamasında ise 375. sırada yer aldı. Üniversite, bu alanda elde ettiği başarıyla sadece eğitimdeki niteliğini değil, aynı zamanda akademik etkinliğini ve öğrenci odaklı yaklaşımını da kanıtladı.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA HIZLI YÜKSELİŞ
2010 yılı sonrasında kurulan devlet üniversiteleri arasında değerlendirilen NEÜ, 2022'de bulunduğu 9. sıradan, 2025 listesinde 3. sıraya yükseldi. Tüm üniversiteler arasında ise sadece üç yıl içinde 18. sıradan 3. sıraya çıkmayı başardı. Üniversite, bu yükselişiyle son dönemdeki ivmesini açıkça ortaya koydu.
AKADEMİK GÜCÜ DAMGA VURDU
Alan bazlı değerlendirmelerde de önemli başarılara imza atan Necmettin Erbakan Üniversitesi; eğitim, mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında Türkiye’nin zirvesine yerleşti. Tıp ve sağlık bilimleri alanında ise Türkiye ikincisi oldu. Bu alanlardaki küresel sıralamalarda da kayda değer pozisyonlar elde eden üniversite, çok yönlü akademik kapasitesini bir kez daha ortaya koydu.
7 BİNDEN FAZLA ÜNİVERSİTE ARASINDA DEVLEŞTİ
THE verilerine göre, dünya genelinde 18 bin 677 üniversite arasında yer alan 7 bin 383 genç üniversite arasında konumlanan NEÜ, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olduğunu gösterdi. Türkiye'de genç üniversite statüsündeki kurumların oranının yüzde 85’in üzerinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin elde ettiği bu başarı, ülke genelinde de önemli bir fark yaratıyor.