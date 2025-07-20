81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem! 6 Ayda Bir Zorunlu Olacak

Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni sistemde kullanıcıların daha önceki üç şifresinden herhangi birini yeniden seçmesine de izin verilmeyecek. Bu sayede tahmin edilmesi kolay ya da sık kullanılan şifrelerin yeniden kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.