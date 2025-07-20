81 İldeki ATM'lerde Yeni Dönem! 6 Ayda Bir Zorunlu Olacak
Bankalar, artan dijital dolandırıcılık vakalarına karşı güvenlik önlemlerini genişletiyor. Mobil bankacılıkta uygulanan "6 ayda bir şifre yenileme" zorunluluğu, artık fiziki ATM işlemlerinde de devreye alınıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yeni düzenlemeye göre, bankamatik kartını ATM’ye takan ve 6 aydır şifresini güncellemeyen müşteriler, işlem yapabilmek için önce yeni bir şifre belirlemek zorunda kalacak. Bu zorunlu adım tamamlanmadan hiçbir bankacılık işlemi gerçekleştirilemeyecek.
Bankacılık sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yeni sistemde kullanıcıların daha önceki üç şifresinden herhangi birini yeniden seçmesine de izin verilmeyecek. Bu sayede tahmin edilmesi kolay ya da sık kullanılan şifrelerin yeniden kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, uygulamanın temel amacının müşteri güvenliğini en üst seviyeye taşımak olduğunu belirtiyor. Özellikle ATM üzerinden yapılan işlemlerde, dolandırıcılık vakalarının son dönemde artması bu adımı kaçınılmaz hale getirdi.
Yeni düzenlemenin kademeli olarak tüm bankalarda devreye alınması bekleniyor. Şifre yenileme zorunluluğu, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıları kapsayacak. Uzmanlar, müşterilere daha karmaşık ve güçlü şifreler kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor.