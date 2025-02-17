Siyanürden Bile Daha Tehlikeli! Karaya Çıkaran Bu Cezayı Ödeyecek

Akdeniz’de hızla artan balon balığı popülasyonu, ekosistemi tehdit etmeye devam ediyor. Siyanürden bile daha tehlikeli olan bu balığı karaya çıkarmak, satmak ve işlemek yasak. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu balığı karaya çıkaran amatör balıkçılara 3 bin 770 lira ceza, satana ise 37 bin 770 lira ceza kesecek.

Siyanürden Bile Daha Tehlikeli! Karaya Çıkaran Bu Cezayı Ödeyecek

Akdeniz'deki balon balığı popülasyonu son yıllarda hızla artarken, bu balığın içerdiği toksin nedeniyle siyanürden daha tehlikeli olduğu belirtiliyor. Balon balığı, ekosistemde büyük tahribat yaratırken, balık popülasyonunu olumsuz etkileyip ekonomik kayıplara da yol açıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığının karaya çıkarılmasını yasakladı ve amatör balıkçılara bu balığı sahilde bırakmaları ya da tekneyle limana getirmeleri durumunda 3 bin 770 lira ceza uygulayacak.

Siyanürden Bile Daha Tehlikeli! Karaya Çıkaran Bu Cezayı Ödeyecek - Resim : 1

HIZLA ÇOĞALIYOR

Zehirli ve istilacı bir tür olan balon balığı, ekosistem üzerinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle güçlü çene yapısıyla, balıkçıların av gereçlerine zarar veren bu balık türü, yavrulama dönemindeki balıkları yiyerek hızla çoğalabiliyor. 2020 yılında başlatılan avcılık desteklemesi sayesinde, Antalya kıyılarında 88 bin 747 balon balığı avlanarak, ekosisteme yeni bireylerin girişi engellendi.

Siyanürden Bile Daha Tehlikeli! Karaya Çıkaran Bu Cezayı Ödeyecek - Resim : 2

KARAYA ÇIKARMAK, SATMAK, İŞLEMEK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, balon balığı ile mücadele kapsamında ciddi cezalar uygulamayı sürdürüyor. Amatör balıkçılara, balon balığını karaya çıkarmaları halinde 3 bin 770 lira, tekne sahiplerine ise 5 bin 662 lira ceza kesilecek. Ayrıca, balon balığı satanlara 37 bin 770 lira, balon balığını işleyen tesislere ise 75 bin 553 lira ceza uygulanacak.

Siyanürden 1200 Kat Daha Zehirli, Akdeniz’i Adım Adım İstila Ediyor, Bir Kent Diken ÜzerindeSiyanürden 1200 Kat Daha Zehirli, Akdeniz’i Adım Adım İstila Ediyor, Bir Kent Diken ÜzerindeSağlık

Kaynak: DHA

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