Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kaplanlar Suç Örgütüne Operasyon

Mersin'de "Kaplanlar" organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda 22 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne “HÜCRE-12” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kaplanlar Suç Örgütüne Operasyon - Resim : 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 7 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

"Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi."

Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kaplanlar Suç Örgütüne Operasyon - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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