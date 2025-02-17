Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu: Kaplanlar Suç Örgütüne Operasyon

Mersin'de "Kaplanlar" olarak bilinen organize suç örgütüne “HÜCRE-12” operasyonu düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 7 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde, çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin verdiği bilgiler şöyle:

"Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 33 ayrı adrese yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'silahlı tehdit, silah zoruyla senet imzalatmak suretiyle yağma, birden fazla kişiyle nitelikli yağma, 6136 sayılı kanuna muhalefet, şantaj, kumar oynatmak için yer temin etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu; 7 adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda kesici/delici alet ve dijital materyal ele geçirildi."

Kaynak: Haber Merkezi