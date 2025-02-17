Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'

AFAD, önceki gece saat 02.24’te Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği 12,79 kilometre olarak açıklandı. Can ve mal kaybı yaşanmayan deprem sonrası gözler yeniden büyük deprem beklenen şehir için uzmanlara çevrildi.

BİNGÖL İÇİN KRİTİK UYARILAR

Son dönemde deprem uzmanlarının dikkat çektiği bir bölge olarak öne çıkan Bingöl için uyarılar devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı'nın büyük deprem üretme potansiyeline dikkati çekerek, sık sık uyarılarda bulunuyor. Son depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz de Bingöl için kritik değerlendirmeler yaptı.

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

NTV canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın yaklaşık 232 yıldır büyük bir deprem üretmediğini ve bu fayın kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade etti.

"UYARICI DEPREM"

Bingöl'de meydana gelen depremin Yedisu Fayı'ndan kaynaklanmadığını kaydeden Prof. Dr. Tüysüz, depremin riskli fayı tetiklemeyeceğini söyledi. "Bu deprem bize bu bölgenin sıkışmakta olduğunu gösteriyor." diyen ünlü profesör, "O anlamda uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Kaynak: NTV