Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde önceki gece 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem uzmanları, Yedisu Fayı'nın büyük bir deprem üretme potansiyeline dikkat çekerek, bölge için uyarılarını sürdürüyor. Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın 232 yıldır büyük bir deprem üretmediğini ve fayın kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade etti.

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Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor'

AFAD, önceki gece saat 02.24’te Bingöl’ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Depremin derinliği 12,79 kilometre olarak açıklandı. Can ve mal kaybı yaşanmayan deprem sonrası gözler yeniden büyük deprem beklenen şehir için uzmanlara çevrildi.

BİNGÖL İÇİN KRİTİK UYARILAR

Son dönemde deprem uzmanlarının dikkat çektiği bir bölge olarak öne çıkan Bingöl için uyarılar devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, Yedisu Fayı'nın büyük deprem üretme potansiyeline dikkati çekerek, sık sık uyarılarda bulunuyor. Son depremin ardından Prof. Dr. Okan Tüysüz de Bingöl için kritik değerlendirmeler yaptı.

Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' - Resim : 1

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

NTV canlı yayınında konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Yedisu Fayı’nın yaklaşık 232 yıldır büyük bir deprem üretmediğini ve bu fayın kırılması durumunda 7.2 büyüklüğünde bir deprem beklendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tüysüz'den Bingöl İçin Kritik Uyarı! '7.2 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' - Resim : 2

"UYARICI DEPREM"

Bingöl'de meydana gelen depremin Yedisu Fayı'ndan kaynaklanmadığını kaydeden Prof. Dr. Tüysüz, depremin riskli fayı tetiklemeyeceğini söyledi. "Bu deprem bize bu bölgenin sıkışmakta olduğunu gösteriyor." diyen ünlü profesör, "O anlamda uyarıcı bir deprem olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Naci Görür’den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Ana Merkezini AçıkladıNaci Görür’den Bingöl Depremi Sonrası Korkutan Uyarı, Ana Merkezini AçıkladıGüncel
AFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde DepremAFAD Duyurdu: Bingöl'de 4.8 Büyüklüğünde DepremGüncel

Kaynak: NTV

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