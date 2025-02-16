Bakanlık Uyardı, Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Trafikte Bunu Yapan Ehliyetine Veda Edecek!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte tehlikeli şerit değişimi yapan sürücülere yönelik yeni yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, makas atan sürücülerin ehliyetine el konulacağını ve araçlarının trafikten men edileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de aktif sürücü sayısı 32 milyonu aşarken, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bazı sürücüler trafik kurallarını ihlal ettiği anları kaydederek dijital platformlarda paylaşmaya başladı. Bu ihlaller arasında en tehlikelilerden biri olan "makas atma", yani art arda tehlikeli şekilde şerit değiştirme hareketi, trafikte büyük risk oluşturuyor.
12 BİNDEN FAZLA SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI
Bakan Yerlikaya, 1 Ocak - 14 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin "makas atma" ihlali yapan 12 bin 919 sürücüye/araca işlem uyguladığını açıkladı.
YENİ CEZALAR YOLDA
İçişleri Bakanlığı, bu ihlallerin ve yol açtığı kazaların önüne geçmek için mevzuat değişikliğine gidiyor. Yeni düzenleme kapsamında:
-Makas atan sürücülerin ehliyetine el konulacak.
-Araçları trafikten men edilecek.
-İdari para cezaları artırılacak.