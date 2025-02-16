Bakanlık Uyardı, Trafikte Yeni Dönem Başlıyor: Trafikte Bunu Yapan Ehliyetine Veda Edecek!

Türkiye'de aktif sürücü sayısı 32 milyonu aşarken, sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte bazı sürücüler trafik kurallarını ihlal ettiği anları kaydederek dijital platformlarda paylaşmaya başladı. Bu ihlaller arasında en tehlikelilerden biri olan "makas atma", yani art arda tehlikeli şekilde şerit değiştirme hareketi, trafikte büyük risk oluşturuyor.