Pazartesi Geldi, İstanbullunun Çilesi Başladı... Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Çıktı!

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar ulaştı. Bugün kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 76'ya çıktı.

Pazartesi Geldi, İstanbullunun Çilesi Başladı... Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Çıktı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda İstanbul’da bazı bölgelerde sağanak yağış etkili oldu. Bununla birlikte haftanın ilk iş günü de olması dolayısıyla trafik yoğunluğu katlandı. İstanbul genelinde sabah saatlerinde trafik yavaş ilerlerken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında kalabalık oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan'da araçlar güçlükle ilerledi. TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane'de trafik yoğunluğu yaşandı.

KÖPRÜLER KİLİTLENDİ

Anadolu ile Avrupa Yakası arasındaki geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözlendi.

Pazartesi Geldi, İstanbullunun Çilesi Başladı... Trafik Yoğunluğu Yüzde 83'e Çıktı! - Resim : 1

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye'de araçlar güçlükle seyretti.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e kadar ulaşırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 76'ya çıktı.

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Kaynak: AA

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