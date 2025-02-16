Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Sağanak Yağış Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle güneyden esip, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyden hafif ve orta kuvvette olacak.

UYARILAR

Uyarı olarak, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda çığ tehlikesi, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi