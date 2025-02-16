Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Dışarı Çıkarken Bir Kez Daha Düşünün, Sağanak Yağış Vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Şubat 2025 Pazar hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre yurt genelinde sağanak yağış hakim olacak. Meteoroloji, yurdun iç ve doğu kesimlerindeki buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı uyarılarda da bulundu. İşte 16 Şubat Pazar günü hava durumunun detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Samsun çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarında kayda değer bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar ise genellikle güneyden esip, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında kuzeyden hafif ve orta kuvvette olacak.
UYARILAR
Uyarı olarak, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki dik yamaçlarda çığ tehlikesi, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi